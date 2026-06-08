Cristian “El Tigre” Muñoz continuará como entrenador de arqueros de Boca Juniors

Cristian “El Tigre” Muñoz seguirá formando parte de Boca Juniors como entrenador de arqueros. El exfutbolista, que se incorporó al club en 2024 junto al cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago, continuará en su cargo en esta nueva etapa del conjunto xeneize, cuyo DT será Rodolfo Arruabarrena.

La continuidad de Muñoz representa un reconocimiento a su trabajo dentro de una institución que conoce desde muy joven. Su historia con Boca comenzó en las divisiones inferiores, a las que llegó procedente de Sarmiento de Junín, y con el paso de los años logró cumplir el sueño de debutar en la Primera División.

Antes de su estreno en el máximo nivel, Muñoz había sido una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20 que se consagró campeona del mundo en Malasia en 1997. Ese mismo año tuvo su debut oficial con la camiseta azul y oro en un encuentro frente a Newell’s Old Boys.

Uno de los capítulos más recordados de su carrera ocurrió durante el Clausura 1999, en un Superclásico frente a River Plate. A los seis minutos de juego, Roberto “Pato” Abbondanzieri, que reemplazaba al colombiano Óscar Córdoba, sufrió una lesión en el hombro y debió abandonar el campo. Entonces llegó el momento de Muñoz, quien ingresó para asumir la enorme responsabilidad de custodiar el arco de Boca en uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

Aquel día, el arquero, conocido como “El Pibe” por el recordado relator Marcelo Araujo, respondió con personalidad y fue parte del triunfo xeneize por 2 a 1 sobre River, una actuación que quedó grabada en la memoria de los hinchas.

Durante su etapa como futbolista en Boca integró los planteles campeones de 1998 y también fue parte de los equipos que conquistaron las Copas Libertadores de 2000 y 2001, en una de las épocas más exitosas de la historia del club.

Tras su salida de Boca continuó su carrera en Talleres de Córdoba y Los Andes, antes de emigrar al fútbol chileno, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional. Allí defendió las camisetas de Huachipato, Colo Colo y Universidad de Concepción.

Con Colo Colo obtuvo tres títulos de Primera División, al consagrarse campeón de los torneos Clausura 2007, 2008 y 2009. En tanto, con Universidad de Concepción levantó la Copa Chile 2014-2015, el último gran logro de una carrera que se extendió durante casi dos décadas.

Hoy, ya alejado de la actividad profesional dentro de la cancha, Muñoz sigue ligado a Boca desde otro rol. Con una trayectoria marcada por títulos, experiencia internacional y una fuerte identificación con la institución, continuará siendo una pieza importante en la formación y preparación de los arqueros del club.