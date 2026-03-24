La marca de herramientas Bahco deja de fabricar en Santa Fe: 40 trabajadores despedidos

La empresa SNA Europe Argentina, titular de la fábrica de herramientas Bahco en la ciudad de Santo Tomé, anunció oficialmente su decisión de discontinuar la actividad en esa planta industrial. La novedad se conoció a través de un comunicado de prensa de la compañía.

A partir de esa decisión empresarial, la sede de Santo Tomé dejará de producir para concentrar su actividad exclusivamente en las áreas comerciales y de logística. Eso implicará una reducción en la planta de trabajadores.

Según trascendió, la medida que tomó SNA Europe Argentina afecta a unos 40 colaboradores quienes fueron notificados de la situación el miércoles pasado.

Cómo seguirá funcionando Bahco

En el comunicado, la empresa expresó que "las operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad” desde la sede en Santo Tome. De esa forma, según la firma “se garantiza el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino".

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