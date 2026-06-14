Casi la mitad de los comerciantes pyme ya no cree en una recuperación económica

El consumo sufre una fuerte caída que tiene su origen en varios factores, aunque el elemento más influyente es la caída del salario. Un 48% de los comerciantes cree que la situación no mejorará.

Las expectativas comerciales están por el piso luego de 13 meses consecutivos de caída interanual en las ventas minoristas pyme. Salvador Femenia, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), consideró que las causas de esta situación son la pérdidas del poder adquisitivo, la presión impositiva, el endeudamiento de las familias y la falta de recuperación del mercado interno.

Respecto al mundial de fútbol, Femenia no mostró grandes ilusiones. “Puede haber alguna mayor demanda de bebidas, picadas, camisetas o televisores, pero no creemos que genere un cambio significativo”, manifestó en una entrevista con el programa "De Haberlo Sabido" de la Radio 750.

En tal sentido, describió que a partir de abril de 2025 se notó un descenso notorio en las ventas que empeoró unos meses después cuando se acercaron las elecciones y se produjo "presión sobre el dólar, aumento de tasas de interés y límites a las paritarias. Todo eso generó un combo que frenó el consumo en seco".

"Tras una caída acumulada del 10 por ciento en 2024, las ventas crecieron apenas un 2,5 por ciento durante 2025 y en los primeros cinco meses de 2026 volvieron a retroceder un 3,1 por ciento", puntualizó una nota del diario Página 12.

Entre los datos más preocupantes resalta la caída en la venta de alimentos, lo cual, según el dirigente empresarial, se debe a la pérdida de poder adquisitivo en los hogares. “La gente no llega a fin de mes. Hay una búsqueda permanente de precios más bajos, de segundas y terceras marcas. Se terminó el cliente que compraba siempre en el mismo lugar. Ahora busca, compara y muchas veces directamente deja de comprar”, sostuvo.

Causas de la crisis

Para Femenia, las causas de la crisis actual son varias y, entre ellas, enumeró a la caída del salario real, el encarecimiento del crédito, el aumento de tarifas y el endeudamiento familiar.

“Hoy encontramos un sector privado de clase media trabajadora muy endeudado. Hay niveles importantes de morosidad en tarjetas de crédito, billeteras virtuales y préstamos personales. Eso limita cualquier posibilidad de recuperación del consumo”, explicó.

“Con márgenes mucho más bajos que años atrás, impuestos como Ingresos Brutos y las tasas municipales se volvieron muy gravosos. Hay que avanzar hacia un consenso fiscal y una reforma tributaria profunda”, consideró.

El comercio electrónico no alcanza

Ante el argumento del gobierno nacional acerca de que las ventas minoristas cayeron porque aumentaron los intercambios por canales comerciales electrónicos, el vocero de la CAME lo refutó con datos objetivos. “En nuestras mediciones ya incorporamos las ventas online realizadas por los mismos comercios que relevamos. Crecen alrededor de un 15 por ciento respecto del año pasado, pero no alcanzan para compensar la caída del comercio físico”, indicó.

Del mismo modo, reconoció que creció la venta informal y el contrabando, pero aclaró que ese cambio no explica la caída y repitió que el poco poder adquisitivo de la gente impacta de forma directa sobre el consumo.

Por otro lado, Femenia detalló que, en base a encuestas de la CAME, un 48% de los comerciantes creen que la situación no mejorará y se mantendrá igual, en tanto que un 36% espera que se produzca una mejora y menos del 20% considera que haya un empeoramiento.