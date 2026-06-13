Petrecca sigue de campaña: en mayo no presentó ningún proyecto de ley

El senador provincial Pablo Petrecca continúa con una intensa agenda política y territorial, mientras su desempeño legislativo en la Cámara alta bonaerense muestra una escasa presentación de iniciativas durante los últimos meses. En mayo, el dirigente juninense no presentó ningún proyecto de ley, según informó el sitio especializado "Diputados bonaerenses".

La situación se suma a lo ocurrido en abril, cuando Petrecca presentó solamente un proyecto de ley en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, durante los últimos dos meses su actividad parlamentaria estuvo marcada por una baja producción legislativa, en paralelo a una mayor presencia en actividades políticas y recorridas vinculadas al escenario electoral.

Petrecca, quien continúa ejerciendo el cargo de intendente de Junín con pedido de licencia y ocupa una banca en el Senado bonaerense, sólo integra actualmente cuatro comisiones dentro de la Legislatura provincial. Además, no preside ninguna de ellas, una función que suele implicar mayores responsabilidades, seguimiento de expedientes y participación en la organización del trabajo legislativo.

En los últimos meses, el senador ha concentrado buena parte de su agenda pública en encuentros políticos, reuniones con dirigentes y actividades territoriales, reforzando su presencia de cara a las próximas definiciones electorales.