Las jubilaciones mínimas subirán apenas $8.471 en julio y el bono continúa congelado

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) oficializó el índice de precios de mayo, lo que define el porcentaje de reajuste para las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Bajo el esquema de movilidad dispuesto por el DNU 274/24, que actualiza los montos con dos meses de rezago, el incremento para el séptimo mes del año será del 2,1%.

El impacto real en la jubilación mínima

La aplicación de este porcentaje se traduce en una variación marginal para los ingresos de los beneficiarios del régimen general. A partir de julio, la jubilación mínima registrará una suba de $8.471,51, elevando el piso salarial a $411.787,67.

A este valor se le añadirá el bono de refuerzo destinado a los sectores de menores recursos. Sin embargo, la persistencia de este adicional expone un estancamiento regulatorio: el monto extra permanece fijo en $70.000 desde hace dos años, perdiendo valor real frente a la inflación acumulada. Con la inclusión de este refuerzo, el ingreso total consolidado de un jubilado de la mínima alcanzará los $481.787,67.

Esquema de haberes y asignaciones para julio

La actualización por IPC impactará de manera proporcional en el resto de las prestaciones administradas por la ANSES:

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $329.460,13

Pensiones No Contributivas (PNC): $288.251,36

Prestación Básica Universal (PBU): $188.374,06

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE): $147.975,57

Salario Familiar (SUAF): $73.995,95 (correspondiente al primer tramo de ingresos)

El actual mecanismo de indexación mensual garantiza que las prestaciones nominales acompañen la evolución del índice oficial de precios. No obstante, al aplicarse sobre haberes históricos ya depreciados y combinarse con un componente fijo congelado, el poder de compra global de los sectores pasivos muestra dificultades para equiparar la evolución de la canasta básica de alimentos y servicios.