Doble accidente en Ruta 5: Una segunda ambulancia volcó mientras asistía al primer accidente de esta mañana

Una segunda ambulancia que se dirigía a Chivilcoy a buscar a las personas involucradas en el siniestro de la mañana a la altura del km 140 terminó también volcando

Los ocupantes de la ambulancia fueron identificados como Silvio Sorati de 44 años con traumatismo cervical y Oscar Zantarreaga de 53 sin lesiones, sólo por control, atendidos en el Hospital «Dr. Santiago Fornos».

Primer vuelco – Km 140 (mañana):

Alrededor de las 07:30 de este lunes 19 de agosto, una ambulancia del Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa que viajaba desde Santa Rosa hacia el Hospital Garrahan se despistó y volcó en el kilómetro 140.

La Mercedes Benz Sprinter, dominio AF837QJ, circulaba con destino a Buenos Aires transportando una paciente de 16 años acompañada por su madre, además de la enfermera Marina Quiroga, el conductor Luciano Benjamín Ibañez (45) y Marcelo Rossetti (44).

A raíz de la acumulación de agua en la calzada, el vehículo se cruzó de carril y terminó sobre la banquina, impactando contra un talud y volcando sobre su lateral derecho.

Los ocupantes fueron asistidos por otra ambulancia del mismo ministerio que circulaba detrás, y posteriormente trasladados al Hospital Municipal de Chivilcoy por personal de SAME. Tras las evaluaciones médicas se determinó que no presentaban lesiones de gravedad, por lo que recibieron el alta.

Ambulacia que volcó en horas de la mañana

Segundo vuelco – Km 175 (tarde):

Horas más tarde, poco antes de las 17, otra ambulancia que se dirigía a Chivilcoy a buscar a las personas involucradas en el primer accidente protagonizó un nuevo vuelco en el kilómetro 175 de la misma ruta.

El vehículo terminó apoyado sobre su lateral a pocos metros del trazado.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de SAME. Una ambulancia de SAME Chivilcoy, a cargo de María Ballerini y Marcelo Álvarez, trasladó dos ocupantes, choferes, de la unidad siniestrada al Hospital Municipal, mientras que Gabriel Lujan y Ezequiel Erchel trasladaron a Ángel Molina, enfermero, con traumatismo lumbar. Todos ocupantes de la ambulancia.

Fuente dechivilcoy