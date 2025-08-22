Incendio en una vivienda con pérdidas totales y tres mascotas muertas

Ocurrió un voraz incendio en una vivienda ubicada sobre calle Los Fresnos al 80. El fuego ocasionó daños totales y además murieron las mascotas que se encontraban en el interior.

En el momento del inicio del siniestro no estaban las personas que integran la familia pero sí sus mascotas.

Cuando el morador, un hombre de 54 años, llegó a su casa se encontró con cómo el fuego estaba consumiendo su hogar y presa del shock, fue necesario solicitar la presencia del SAME.

En cuanto a la vivienda, de ladrillos, techo de chapa y tirantería y cielorraso de madera, terminó con daños estructurales en todas las dependencias.

Además, perdieron heladera, sillas, mesa, cocina, horno microondas, cama, colchón, placares y cuanta prenda de vestir había en su interior.

El fuego también afectó parcialmente al vehículo Fiat Bríos que se encontraba estacionado en el patio lindero a la casa.

A la desesperación por haber perdido lo construido a lo largo de una vida, se suma la angustia por el destino final de las mascotas que, según vecinos, eran tres.Una vez controlado el fuego, bomberos se ocuparon de realizar tareas de escombramiento.

Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al incendio de la casa.

