Importantes novedades en la causa del secuestro de la menor en Junín

Continúa la investigación del caso que tuvo repercusión a nivel nacional la pasada semana

La menor de 12 años, vitcima de engaño y posterior secuestro en la ciudad de Junín, prestó declaración en Cámara Gesell. Las palabras de le niña son importantes para conocer el modus operandi del individuo que la raptó, además de determinar si tuvo o no cómplices. Así también el destino final que le hubiese tocado si no fuera por el rápido accionar policial y la detención del individuo en la estación de trenes de Chacabuco.

En dialogo con Chacabuco en Red, la madre de la menor había señalado que el destino final podría haber sido Misiones y la frontera con Brasil o Paraguay.

Por otro lado, ese medio pudo saber que en el día de hoy se realizaron pericias en el teléfono celular de la menor y prontamente se le realizarán al teléfono del detenido. Cabe mencionar que este días atrás Chacabuco en Red dio a concer las aplicaciones que utilizó el secuestrador para contactarse y engañar a la menor.

El acusado, quien se negó a declarar por recomendación de su abogado, continúa detenido auqnue habría sido trasladado de su lugar de detención. Se desconoce su destino.

La familia se encuentra esperanzada en que la condena hacia el sujeto de 32 años sea ejemplar.

Fuente chacabucoenred