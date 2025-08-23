Ruta 7: Un auto que circulaba en dirección Chacabuco–Junín perdió el contro y terminó volcando

En la tarde de este viernes, un accidente de tránsito tuvo lugar en la Autovía 7, a la altura del kilómetro 230, en inmediaciones de la localidad de O’Higgins.

Según informó Junin24, por causas que aún se investigan, el conductor de un Volkswagen Nivus, que circulaba en dirección Chacabuco–Junín, perdió el control del vehículo. Según los primeros datos, tras morder la banquina se produjo el despiste y posterior vuelco, quedando el rodado detenido en el cantero central.

El automovilista, un hombre de 39 años, resultó asistido en el lugar por personal policial de O’Higgins, agentes de Corredores Viales y el servicio de emergencias médicas, quienes trabajaron de inmediato para garantizar su atención y la seguridad en la zona.