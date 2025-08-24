Trágico choque en Ruta 5: Hay tres fallecidos, entre ellos dos menores de edad

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este sábado en la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 389,5, en jurisdicción de Francisco Madero, partido de Pehuajó.

En el siniestro estuvieron involucrados un automóvil Fiat Argo, en el que viajaba una familia oriunda de Comodoro Rivadavia (Chubut), y un camión Fiat Iveco conducido por un hombre de 29 años, oriundo de Saladillo.

A raíz del violento impacto, tres ocupantes del automóvil perdieron la vida en el lugar: un hombre de 40 años y dos menores. En tanto, una mujer de 35 años resultó con heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu, donde permanece internada en estado delicado.

El camión, tras la colisión, se incendió por completo, aunque su conductor logró escapar ileso.

Las circunstancias que originaron el accidente son materia de investigación. La causa fue caratulada como “triple homicidio y lesiones graves culposas”, con intervención de la UFI Nº 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad Comunal, Policía Vial, Policía Científica y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, quienes sofocaron las llamas del camión y colaboraron en las tareas de rescate. Además, se dispuso el secuestro de los vehículos para la realización de las pericias correspondientes.

Nota chacabucoenred