Detienen a una mujer que pertenecía a una banda en la que ya habían sido detenidas por el mismo delito dos hermanas

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, hace aproximadamente dos meses inició una investigación por venta de estupefacientes en el barrio “Almirante Brown” de la ciudad de Junín.

La orientación investigativa en lo judicial estuvo a cargo de la Unidad Funcional Especializada de Estupefacientes a cargo de los Dr. Esteban Lopardo y del Dr. Juan Pablo Cornelatti, y Juzgado de Garantías Nro. 2 a cargo de la Sra. Jueza Dra. Marisa Muñoz Saggese, todos del Departamento Judicial Junín, con la finalidad de determinar si en una vivienda perteneciente al barrio mencionado una mujer comercializaba estupefacientes en la modalidad menudeo, surgiendo esto de tanto de denuncias anónimas a la dependencia policial, como así también a la secretaría de Seguridad del Municipio de Junín a cargo de Lisandro Benito, donde se hicieron presentes varios vecinos del barrio para pedir una solución a esta problemática que continuaba, luego de haberse detenido a mediado del mes de junio a dos mujeres que resultaban ser hermanas y vendían drogas en ese lugar.

Reincidente

Ahora la mujer investigada era quien continuaba con el comercio de estupefacientes con el cual sustentaba sus medios de vida y también la de las personas detenidas, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

Luego de lineamientos judiciales y un gran trabajo del personal policial quien debió realizar tareas encubiertas usando distintas modalidades, debido a que la investigada tenía antecedentes por venta de estupefacientes, se lograron obtener buenos resultados por parte de los detectives que demostraban el hecho denunciado, observándose la concurrencia de compradores de droga al inmueble de esta mujer, los cuales algunos eran de otros barrios de esta ciudad, quienes perturbaban la tranquilidad del vecindario realizando desordenes en el lugar, llegando en algunas oportunidades a ocasionar riñas, debido a que se reunían allí para consumir alcohol y drogas lo que hacía que se tornaran violentos y peligrosos no solo para los habitantes del lugar sino para el personal policial que en varias oportunidades concurrían a este barrio para tratar de tranquilizar los ánimos de estos sujetos que se hallaban muy hostiles para con los habitantes del lugar, se indicó desde voceros policiales.

Allanamiento

Por ello, tanto la instrucción policial y judicial coincidieron que las tareas de investigación se debían apresurar a los fines de evitar algún hecho de violencia más grave, por lo que se procedió a efectivizar una orden de allanamiento para el lugar en cuestión ubicado en calle Ameghino entre las arterias Peira y Bozzeti del barrio “Almirante Brown”, funcionando esta finca como un kiosco de expendios de drogas, llevándose a cabo el miércoles último, en horas de la tarde-noche.

Como resultado se obtuvo el secuestro de gran cantidad de envoltorios de cocaína preparados y listos para su comercio al menudeo, aparatos de telefonía celular, dinero en efectivo, documentación y demás elementos de interés para la prosecución de la causa, efectivizándose la aprehensión de una mujer 33 años de edad por Infringir la Ley 23.737 inciso “C”.

Esta mujer era una integrante importante de esta organización de venta de drogas juntamente con las dos hermanas quienes ya habían sido detenidas por este mismo delito hace un par de meses, quienes junto a otros familiares se manejaban en el barrio como si fueran los dueños del lugar llegando a amenazar a los vecinos que tenían miedo de denunciar este accionar ilegal.

Esta mujer quedó alojada en dependencia policial y en la mañana de este jueves fue trasladada a sede judicial, a los efectos de cumplimentar declaración indagatoria de acuerdo a lo estipulado en Art. 308 del CPP., además de acuerdo a las directivas judiciales un hombre de 24 años de edad también quedó imputado por infracción a la Ley N° 23.737.