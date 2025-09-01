Intensa labor policial en Junín durante el fin de semana

Una de las aprehensiones se llevó a cabo en Av. San Martín y Rivadavia. Allí efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL afectados a tareas preventivas en zona céntrica procedieron a la identificación de un sujeto de 38 años de edad, oriundo de la localidad de Pehuajó, a quien le secuestraron oculto entre sus ropas un arma blanca. El mismo fue aprehendido por INFRACCION ARTICULO 43 LEY 8031, trasladado a sede de Comisaría Primera y puesto a disposición de la Justicia.

Otro de los procedimiento que se realizó fue en momentos que efectivos del Comando de Patrullas se hallaban realizando patrullajes preventivos y de saturación en Barrio Ntra. Sra. de Luján y procedieron a la aprehensión de dos sujetos de 25 y 39 años de edad quienes fueron avistados por los uniformados momentos intentaban sustraer objetos de una edificación ubicada en Mayor López y Brasil. Se procedió a efectivizar el secuestro de los objetos que intentaban llevarse. Los delincuentes fueron trasladados a Comisaría Primera por el delito de HURTO EN GRADO DE TENTATIVA y fueron puestos a disposición de la Justicia.

En un domicilio de calle Suipacha al 500 aproximadamente del barrio Capilla de Loreto efectivos del Comando de Patrullas afectados a recorridas preventivas en dicha zona procedieron a la aprehensión de un sujeto de 32 años de edad quien se hallaba allí en donde se domicilia su ex pareja, una mujer de 30 años de edad habiendo ocasionando daños en la puerta de ingreso intentando además agredir a los uniformados que llevaban a cabo el procedimiento. Se trasladó al sujeto a Comisaría Segunda por los delitos de DAÑO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y fue puesto a disposición de la Justicia.

Efectivos del Grupo Motorizado SASU procedieron en una vivienda de calle Jean Jaures al 800 aproximadamente del Barrio Villa Talleres procedieron a la aprehensión de cuatro persona de 46, 35, 14 y 16 años de edad quienes fueron sorprendidos por los efectivos sustrayendo objetos del lugar. Allí constataron daños en puerta de ingreso. Se procedió al secuestro de los objetos que intentaban sustraer, como así también dos vehículos y con un carro los que utilizaran en él hecho. Los mismos fueron trasladados a sede de Comisaría Segunda por el delito de ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Otro procedimiento realizado fue tras la denuncia por la sustracción de una motocicleta en zona céntrica. Tras ello investigadores de comisaría primera luego de un minucioso análisis de cámaras de seguridad logran establecer la autoría del hecho por parte de un sujeto, quien resulta aprehendido. Continuando con las líneas investigativas procedieron en la localidad de Vedia al secuestro de la motocicleta sustraída, la cual se hallaba en estado de abandono en un lote. El delincuente fue puesto a disposición de la Justicia por el delito de HURTO AGRAVADO DE VEHICULO DEJADO EN VIA PUBLICA.

Efectivos del Comando de Patrullas, en otro de los procedimientos realizados, procedieron en horas de la madrugada, en calle Apolidoro del Barrio Progreso a la aprehensión de un sujeto de 25 años de edad, tras ser identificado y establecerse a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo poseía pedido de captura activo de fecha 19/08/2025 por el delito de ROBO a requerimiento del Juzgado Correccional N° 2 de Junín. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda y fue puesto a disposición del magistrado requirente.

Efectivos Policiales de UPPL, en horas de la noche realizaron un procedimiento en calles Rivadavia y Alsina, allí procedieron a la identificación de un sujeto de 23 años de edad estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo poseía pedido de captura activo por el delito de ROBO, de fecha 07/10/24, a requerimiento de Juzgado Correccional N° 1. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera y fue puesto a disposición del magistrado requirente.

