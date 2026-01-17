Varios aprehendidos por diferentes delitos en barrios de la ciudad

En el marco de los dispositivos de seguridad y prevención dispuestos para distintos barrios y accesos de la ciudad, se realizaron varios procedimientos que terminaron con diversas aprehensiones por diferentes delitos, como capturas, hurtos, violación de domicilio e infracción a la ley de drogas.

Una mujer aprehendida tras registrar pedido de captura

Efectivos de UPPL, en el marco de los operativos de identificación de personas y vehículos que se llevan a cabo en los distintos ingresos a la ciudad, procedieron a la interceptación de un vehículo Citroen C3 Aircross guiado por una mujer de 55 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático Policial que la misma registraba pedido de captura activo por el delito de Lesiones culposas, de fecha 27/0872025 a requerimiento del Juzgado Correccional número 2 de Junín. La misma fue aprehendida y trasladada a sede policial y puesta a disposición del magistrado requirente.

Aprehendido por hurto de celular en el barrio 9 de Julio

Tras tomarse conocimiento sobre la sustracción de un teléfono celular de un kiosco ubicado en inmediaciones de calles Saavedra e Intendente Borchex, efectivos del Comando de Patrullas dieron con el autor del hecho y realizaron un allanamiento en una obra en construcción ubicada en cercanías del comercio en donde fuera sustraído el móvil. Se recuperó el teléfono celular Motorola G22 sustraído y se aprehendió al sujeto de 35 años de edad, quien fue trasladado a sede policial por el delito de Hurto y puesto a disposición de la Justicia.

Sujeto aprehendido tras ingresar a un domicilio sin autorización

En el marco de un operativo de saturación dinámico llevado a cabo en el barrio Ricardo Rojas, efectivos de UPPL y del Grupo Motorizado SASU procedieron a la aprehensión de un sujeto de 38 años de edad, el cual momentos antes había ingresado a una vivienda sin el consentimiento de su propietario. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de Violación de domicilio y fue puesto a disposición de la Justicia.

Hombre aprehendido por tenencia de drogas

Efectivos de UPPL procedieron a la identificación de un sujeto de 21 años de edad, a quien le secuestraron en su poder un envoltorio de nylon con cocaína en el barrio Ricardo Rojas. El mismo fue aprehendido por infracción a la Ley 23.737, trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia.

Un sujeto fue aprehendido tras registrar pedido de captura

Efectivos del Comando de Patrullas, llevando a cabo un operativo de saturación dinámico en el barrio Gregorio Gonzalez, procedieron a la identificación de un sujeto de 27 años de edad, estableciéndose que el mismo poseía dos pedidos de capturas activos. Uno de ellos por el delito de Robo calificado por escalamiento de fecha 18/09/2025 a requerimiento del Tribunal en lo Criminal de la ciudad de Pergamino, mientras que el restante por el delito de Amenazas a requerimiento del Juzgado Correccional N° 1 de Pergamino. Se procedió a la aprehensión del mismo, se lo trasladó a sede policial y fue puesto a disposición del magistrado requirente.

Menor aprehendido por cometer un escruche

Tras tomarse conocimiento sobre un delito contra la propiedad en un domicilio, en donde un sujeto fue visto ingresando al inmueble y sustrayendo una cortadora de fiambre para luego darse a la fuga en una motocicleta YBR, efectivos del Comando de Patrullas dieron con el mismo. Al percatarse de la presencia del personal policial, se despojó de la cortadora de fiambre y se dio a la fuga, iniciándose una persecución hasta un domicilio del barrio 11 de Julio, en donde este abandonó el rodado e intentó ingresar al mismo. Fue aprehendido en el lugar por los efectivos. Posteriormente, se estableció que el sujeto resultó ser un menor de 17 años de edad, siendo trasladado a sede policial por el delito de Hurto agravado por escalamiento y puesto a disposición de la Justicia. Asimismo, se procedió al secuestro del objeto sustraído y de la motocicleta utilizada en el hecho.

Dos menores de edad fueron aprehendidos tras intentar sustraer accesorios de una bicicleta

Efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL procedieron en el barrio Las Morochas a la aprehensión de dos menores de 13 y 15 años de edad, los cuales intentaban sustraer accesorios de una bicicleta, profiriendo además amenazas al personal que allí trabajaba. Los mismos fueron trasladados a sede policial por los delitos de Hurto en grado de tentativa y Amenazas, y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Hombre aprehendido tras sustraer herramientas en una obra en construcción

Efectivos del Comando de Patrullas dispuestos en un operativo de saturación procedieron a la aprehensión de un sujeto de 30 años de edad, quien horas atrás había sustraído herramientas de una obra en construcción ubicada en el Barrio La Celeste y fue detectado por operadores del COM Municipal ingresando a un complejo de viviendas. Tras ello y con el fin de lograr recuperar los objetos sustraídos, los efectivos llevaron a cabo una rápida investigación en la cual lograron establecer en donde se hallarían las mismas, que fueron vendidas por el delincuente aprehendido. Se realizó un allanamiento lográndose allí recuperar los elementos sustraídos. El autor del hecho fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de Hurto en flagrancia y puesto a disposición de la Justicia.

Un sujeto fue aprehendido tras sustraer un vehículo en Chacabuco y en Junín

Tras tomarse conocimiento sobre la sustracción de un vehículo Volkswagen, se implementó un dispositivo cerrojo y en un trabajo en conjunto con operadores del Centro de Monitoreo del Gobierno Local se logró ubicar el vehículo en cuestión en estado de abandono, procediéndose al secuestro del mismo. Continuando con las tareas investigativas, se efectivizó la aprehensión del delincuente, un sujeto de 25 años de edad. Asimismo, se logró establecer que el mismo ya había sustraído un vehículo Ford Ka en la ciudad de Chacabuco y protagonizado un siniestro vial en la Ruta Nacional 7. El mismo quedó aprehendido por el delito de Hurto agravado de vehículo dejado en vía pública y puesto a disposición de la Justicia.

Hombre aprehendido por objetos sustraídos de una vivienda

Efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera, dispuestos en la investigación de un delito contra la propiedad en una vivienda ubicada en el Barrio Guemes, lograron recabar datos de suma importancia para la causa, por lo que solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio. La misma fue extendida por el Juzgado de Garantías en turno y efectivizada por los efectivos a cargo de la investigación en forma conjunta con el Grupo Motorizado SASU, GAD Junín, UPPL y Dto PNLG. Se procedió al secuestro de una motosierra, un televisor y un caloventor. El morador de la vivienda, un sujeto de 19 años, fue trasladado a sede policial por el delito de Robo y puesto a disposición de la Justicia.

Sujeto aprehendido en barrio 9 de Julio tras ingresar a un domicilio sin autorización

Efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la aprehensión de un sujeto de 23 años de edad, el cual ingresó al domicilio en donde vive su progenitora sin autorización de la misma, en un estado de alteración e insultando al personal que acudió al lugar. Fue reducido, a lo que también ofreció resistencia. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por los delitos de Violación de domicilio y resistencia a la autoridad y puesto a disposición de la Justicia.

Aprehendido por amenazas de muerte

Efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la aprehensión de un sujeto de 31 años de edad, quien con un arma blanca amenazaba de muerte a otro sujeto de 45 años. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de Aamenazas agravadas y fue puesto a disposición de la Justicia.

