La Policía de Junín frustró un robo en banda contra una empresa local

Una banda delictiva integrada por al menos seis hombres fue desarticulada esta madrugada luego de un importante operativo cerrojo. Los sospechosos intentaron asaltar una empresa local, pero la rápida intervención policial desató una persecución por la ciudad.

Según publica junin24, efectivos policiales en funciones de prevención pública interrumpieron el accionar de varios sospechosos en las inmediaciones de un establecimiento comercial, lo que dio inicio a un seguimiento controlado.

Al verse cercados por las unidades móviles en Avenida Circunvalación, a la altura de un local gastronómico, tres ocupantes abandonaron el primer rodado para intentar una fuga de a pie. De acuerdo a lominformado por Junin24, la fuerza de seguridad interceptó de inmediato a uno de los sujetos en el lugar, mientras los restantes continuaban la huida descartando vestimenta, herramientas y dispositivos de telefonía móvil.

Posteriormente, las dotaciones del cerrojo policial divisaron un segundo vehículo sospechoso que circulaba por la mencionada arteria hacia la Ruta Nacional 7 sin las placas de identificación colocadas. Al proceder a la requisa del rodado, el personal incautó elementos aptos para forzar aberturas, presuntamente destinados a cometer el ilícito en la empresa afectada.

Con este segundo procedimiento, detalla la información provista por Junin24, la cifra final de aprehendidos ascendió a seis masculinos, determinándose que cinco de ellos son oriundos del conurbano y el restante es un ciudadano de la zona.

La Unidad Funcional de Instrucción en turno dispuso el secuestro preventivo de ambos automóviles para las pericias correspondientes y la averiguación de su procedencia legal. Los órganos de investigación ponderaron la relevancia de las capturas debido a la inusual composición y volumen logístico de esta célula delictiva.

Foto ilustrativa