Un motociclista a contramano agredió a un inspector para evitar que le secuestren la moto

El Secretario municipal Lisandro Benito repudió el violento episodio ocurrido frente al Palacio Municipal. El agresor quedó filmado por las cámaras corporales de los agentes y enfrenta una causa judicial. El hecho reavivó el dolor por el crimen de Carlos Ottaviani.

La violencia contra los agentes de control vial volvió a sacudir a la ciudad de Junín. Un inspector de tránsito del Gobierno Local fue agredido en pleno centro de la ciudad mientras cumplía con sus funciones. El incidente se desencadenó frente al Palacio Municipal, cuando los agentes interceptaron a un motociclista que circulaba peligrosamente a contramano. “Cuando se estaba efectuando el trámite de la infracción y el secuestro de la moto, la persona que la conducía se negó a hacerlo”, explicó el Secretario municipal y ex concejal Lisandro Benito al detallar el origen del conflicto.

El funcionario provincial salió públicamente a repudiar el ataque y confirmó que toda la secuencia quedó registrada por los dispositivos tecnológicos. “Todo quedó grabado con las cámaras de seguridad y las propias de los inspectores. Al día siguiente la Fiscalía en turno tomó las medidas correspondientes y esta persona seguramente será procesada y llevada a juicio oral”, detalló el entrevistado sobre el avance de la causa penal. Frente a la agresión en las calles, Benito pronunció con indignación: “Lamentablemente parece que no aprendemos”.

Este nuevo acto de salvajismo encendió las alarmas en el municipio por su preocupante similitud con tragedias pasadas. El funcionario advirtió asimismo que “la situación hizo que se reviva lo sucedido con Carlitos Ottavini, si bien las lesiones no revistieron en este caso mayor gravedad. Pareciera que no aprendernos, la negativa a cumplimentar las reglas de tránsito y la falta de respeto a la autoridad son alarmantes”. Ottaviani fue el inspector municipal atropellado en funciones en noviembre de 2024, quien falleció en mayo de 2025 tras agonizar seis meses debido a las severas lesiones neurológicas. Afortunadamente, el agente agredido en este nuevo incidente ya se recupera en buenas condiciones.

Finalmente, Benito apuntó contra las reacciones de una parte de la comunidad y la justificación de la violencia en el espacio digital. “A veces leo redes sociales y hay cosas que no entiendo, a veces da miedo la falta de cultura y educación que tiene parte de la sociedad. No se puede culpar a un inspector por cumplir con su trabajo, y tampoco justificar la violencia”, refirió el ex secretario de Seguridad municipal. Para concluir, remarcó que el problema de fondo debe combatirse con un cambio profundo en la conducta de los ciudadanos: “Esto tiene que combatirse no solo operativos sino con un cambio cultural de apego a las normas. Hay que cambiar las cabezas, por eso nosotros seguimos insistiendo con programas de concientización y explicación de la norma como Voy Seguro, que tiene avales de la ciudad y reconocimiento nacional. La única forma de cambiar las cabezas a futuro es con educación. En eso hay que insistir”.

Fuente laverdad