Buscan a un hombre que fue visto por última vez en Chacabuco tras salir de Junín

La Justicia y las fuerzas de seguridad iniciaron una búsqueda para dar con el paradero de Juan Carlos Arguello, un hombre que fue visto por última vez en Chacabuco luego de haber salido de la ciudad de Junín.

Según la información oficial difundida en el marco de la investigación, Arguello habría dejado Junín y durante el trayecto fue trasladado por un automovilista que lo encontró en la ruta y lo llevó hasta Chacabuco. Desde entonces, no se tuvieron nuevas noticias sobre su paradero.

La última vez que fue visto fue el pasado 22 de mayo de 2026, cerca de las 23 horas, en la ciudad de Chacabuco. Por este motivo, se solicita la colaboración de vecinos de ambas localidades y de la zona para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Al momento de su desaparición, Juan Carlos Arguello vestía una campera beige, un chaleco verde con detalles de rombos, pantalón jogging negro con rayas blancas en los laterales y otro pantalón jogging gris debajo. También llevaba zapatillas deportivas de color gris.

El hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,80 metros, tiene tez trigueña, cabello corto entrecano y ojos marrones.

La investigación está a cargo del Departamento Judicial de Junín y las fuerzas policiales de la región. Ante cualquier información que permita establecer su ubicación, se solicita comunicarse con la DDI Junín al 236-4443480, la Comisaría Segunda de Junín al 236-4422636 o al correo electrónico ufij6.ju@mpba.gov.ar.