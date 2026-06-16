Golpe a la delincuencia en Junín: Cuatro detenidos en un megaoperativo policial

Una intensa jornada de actividad operativa policial se registró en nuestra ciudad en las últimas horas, arrojando como resultado la aprehensión de cuatro sujetos masculinos en diferentes procedimientos por delitos contra la propiedad, infracción a la ley de drogas y captura de prófugos.

Dos intentos de robo en comercios locales

El primero de los hechos delictivos ocurrió en horas de la tarde en un establecimiento comercial ubicado en la Avenida Benito de Miguel al 450. Alertados por la situación, efectivos del Comando de Patrullas se hicieron presentes de inmediato en el local y procedieron a la aprehensión de un hombre de 40 años de edad que había intentado sustraer mercaderías varias. El frustrado ladrón fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera, donde se le iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de «Tentativa de hurto», quedando a disposición de la Fiscalía de turno.

Casi en simultáneo, se produjo otra detención en el barrio Villa del Carmen, más precisamente en un comercio de la Avenida Alberdi al 1200. En ese punto, el personal del Comando de Patrullas arrestó a un joven de 19 años tras intentar apoderarse de mercadería del lugar. El implicado fue conducido en primer término a la Comisaría Segunda por el delito de «Tentativa de hurto».

Sin embargo, la situación procesal del delincuente se complicó sustancialmente una vez en la dependencia policial. Los efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la seccional, mediante el análisis fílmico de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno Local, lograron establecer que el joven acababa de cometer otro ilícito en una panadería ubicada a escasos metros. A raíz de este hallazgo, la policía le secuestró las prendas de vestir que utilizó para perpetrar el hecho anterior y se lo notificó formalmente por el delito de «Robo».

Operativos sorpresivos de identificación en los barrios

Por otra parte, desde las fuerzas de seguridad informaron que se le está dando continuidad a los operativos de control y prevención en diferentes sectores de Junín. Las tareas se planifican en el marco de las mesas de trabajo que se llevan a cabo de manera conjunta entre la Policía de Seguridad, la Secretaría de Seguridad del Municipio, el Centro de Monitoreo y la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Estos dispositivos se implementan de manera sorpresiva rotando en horarios diurnos y nocturnos con fines preventivos, disuasivos y de identificación de personas.

En este contexto, se procedió primero a la aprehensión de un hombre mayor de edad a quien, al momento de ser interceptado e identificado en la vía pública, se le secuestró marihuana en su poder por infracción a la Ley de Drogas 23.737.

Asimismo, en otro de los puntos de control, se logró identificar a un sujeto sobre el cual pesaba un pedido de detención activo emitido por la justicia, imputado por los delitos de «Daño calificado, lesiones calificadas y resistencia a la autoridad». Ambos ciudadanos fueron puestos de inmediato bajo custodia policial y trasladados a sede judicial para regularizar su situación legal.