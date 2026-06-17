Ruta 30: Chocó contra una vaca y destruyó su camioneta horas después de que otro conductor sufriera un grave vuelco tras embestir un camión

Las autoridades policiales y los servicios de emergencia de la jurisdicción de Chacabuco tomaron intervención en dos graves siniestros viales ocurridos en el trazado de la Ruta Provincial 30. El hecho de mayor gravedad se registró en horas de la tarde, cuando una camioneta Ford Ranger conducida por un masculino de la localidad de Rojas impactó por alcance contra la parte posterior de un camión jaula afectado al transporte de hacienda vacuna.

A raíz de la violenta colisión, la pick-up se despistó hacia la zona de banquinas, quedando inmovilizada entre las malezas. Al arribar la dotación de Bomberos Voluntarios, constataron que la víctima ya había egresado del habitáculo por sus propios medios, manifestando no poseer dolencias de consideración en primera instancia.

No obstante, tras su traslado preventivo al nosocomio local, el cuerpo médico constató que presentaba un cuadro severo de hemoperitoneo. Ante la gravedad de la hemorragia interna provocada por el fuerte traumatismo cerrado, el paciente fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en la cual se le practicó una esplenectomía, quedando posteriormente alojado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo pronóstico reservado. El personal policial labró las actuaciones correspondientes para establecer las causales del hecho.

En horas de la noche, las fuerzas de seguridad debieron acudir nuevamente a la misma traza vial debido a un segundo despacho de emergencia. En momentos en que se disputaba el encuentro futbolístico entre las selecciones de Argentina y Argelia, otra camioneta que circulaba por el sector embistió de forma directa a un animal vacuno que se hallaba suelto sobre la calzada asfáltica.

Como consecuencia del fuerte impacto, el rodado registró daños materiales de extrema consideración en su estructura frontal. El conductor, cuya identidad se preserva, logró salvar su vida de milagro al sufrir únicamente una contusión leve en la región del hombro. El damnificado se negó a ser ingresado a la guardia hospitalaria tras recibir las primeras asistencias en el lugar del siniestro. Se iniciaron investigaciones pertinentes para identificar a los propietarios del ganado en infracción.

Fuente y foto chacabucoenred