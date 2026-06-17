El rol clave de Junín en el masivo megaoperativo contra el abuso infantil y el grooming en la Provincia

En el marco de la lucha contra el grooming, desde el ministerio público fiscal bonaerense realizaron una serie de operativos donde se hicieron 121 allanamientos en distintos distritos de la Provincia. Se trata de la séptima Operación de estas características ejecutada por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand.



Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino



El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.







Ocho fiscalías especializadas funcionaron como Nodos en la investigación y detección de los responsables: la Unidad Funcional N.º 8 Descentralizada General Madariaga del Departamento Judicial Dolores; la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín; la Unidad Funcional de Investigación y Juicio N.° 15 del Departamento Judicial La Plata; la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 junto a la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos conexos a trata de personas, MASI y grooming del Departamento Judicial Morón; la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial de Pergamino; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8 Descentralizada de Berazategui especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Quilmes y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 13 del Departamento Judicial San Isidro.



Se investigó un total de 138 objetivos, que arrojó un total de 121 objetivos finales. Los 121 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.



Como resultado de la Operación podemos destacar lo siguiente: de un total de 111 personas investigadas, 106 pertenecen al género masculino, 5 al género femenino, con la particularidad de haberse encontrado 2 menores de 18 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 15 y los 75 años.



Respecto de los involucrados, se advirtió que 6 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias.



Finalmente, se identificaron 37 menores de edad convivientes con los involucrados y 4 posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.



Dentro de los domicilios allanados, se incluyen una unidad carcelaria, en donde los investigados se hallan privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil.



Entre los objetivos allanados, se identificó a una persona con antecedentes por una causa de abuso sexual infantil. A su vez, se informó que uno de los objetivos comenzó en el marco de un Operativo previo por un hecho de tenencia de MASI y gracias a la investigación posterior se pudo detectar una imputada nueva por producción y distribución de MASI.



En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 celulares y 2 arma de fuego. A su vez, se realizaron 31 triages y/o visus sobre los elementos digitales secuestrados.