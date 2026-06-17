Intensos operativos policiales en Junín culminan con tres detenidos en distintas intervenciones

Las distintas fuerzas de seguridad de Junín registraron una intensa actividad operativa en las últimas horas mediante patrullajes preventivos, controles de interceptación y tareas de inteligencia criminal. Estas acciones conjuntas permitieron desarticular diferentes delitos en la ciudad y poner a tres personas a disposición de la justicia.

El primero de los hechos comenzó en el barrio Emilio Mitre tras un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre el robo en proceso de una motocicleta en el patio de una vivienda de las calles Trabajadores Argentinos y José Mayo. Las patrullas del Comando de Patrullas montaron un inmediato operativo cerrojo que localizó al sospechoso a bordo del rodado en el barrio Mayor López. Al notar la presencia policial, el joven de 22 años abandonó el vehículo e intentó escapar a pie, pero fue reducido a los pocos metros y trasladado a la dependencia policial imputado por robo en grado de tentativa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción en turno.

En otro procedimiento, el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín hizo efectiva una orden de captura nacional emitida por el Juzgado de Garantías N.º 2 en una causa por agresión con arma y amenazas. Los detectives desplegaron tareas de inteligencia que permitieron geolocalizar al prófugo de 40 años de edad. Tras montar una vigilancia estratégica en la vía pública, los oficiales lograron interceptar y detener al evadido en la intersección de la Avenida Circunvalación y la calle Colectora, quedando a disposición inmediata del magistrado interviniente para su indagatoria.

Finalmente, se desarrolló un dispositivo de control sorpresivo en la Terminal de Ómnibus coordinado entre la Policía de Seguridad, la Secretaría de Seguridad del Municipio, el Centro de Operaciones y Monitoreo y la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Durante las tareas preventivas de identificación de personas y equipajes, los efectivos requisaron a un pasajero mayor de edad y descubrieron que transportaba marihuana. El hombre fue aprehendido por infracción a la Ley de Drogas 23.737 y el caso quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes