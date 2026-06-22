Tragedia en la ruta 8: un motociclista de 36 años murió en un choque frontal

Una nueva tragedia vial conmocionó a la comunidad este domingo por la tarde noche, cuando un violento choque frontal sobre la ruta nacional 8 se cobró la vida de un motociclista de 36 años. El siniestro ocurrió a la altura del Aeroclub de Pergamino, un sector de intenso tránsito regional, en circunstancias que ahora son objeto de una investigación judicial y pericial.

La víctima fatal, identificada como Carlos Alberto Aguilar, conducía una motocicleta Yamaha Crypton de 110 centímetros cúbicos y colisionó de manera directa contra un Volkswagen Gol Trend. Como consecuencia de la gravedad del impacto, el conductor de la moto falleció instantáneamente en el lugar del hecho antes de que pudiera recibir asistencia médica.

En el automóvil involucrado viajaba un hombre de 30 años junto a una mujer y tres menores de edad. Todos los integrantes del grupo familiar recibieron atención inmediata por parte del personal médico del SAME y fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital San José. Los profesionales de la salud constataron que los ocupantes del vehículo presentaban escoriaciones y golpes menores, por lo que se determinó que sus vidas no corrían peligro.

A raíz del accidente, las fuerzas de seguridad implementaron un corte parcial en la circulación vehicular sobre la traza nacional durante varias horas. El operativo buscó facilitar el despliegue de los especialistas de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas de preservación de la escena y los peritajes accidentológicos necesarios para determinar la trayectoria previa y la mecánica exacta del choque.

La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Departamento Judicial, con la colaboración operativa de la comisaría local. El caso fue caratulado inicialmente como homicidio culposo, y los investigadores centrarán sus próximos pasos en el análisis de los informes técnicos y la recolección de testimonios para esclarecer las responsabilidades del hecho.

Fuente quepensaschacabuco