Golpe al narcotráfico: Desarticulan una banda con fuertes nexos en Junín

La Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino desarticuló una compleja organización criminal dedicada al comercio de estupefacientes en la región. La causa, impulsada por la Fiscalía Federal de San Nicolás tras recibir denuncias anónimas, puso al descubierto una red de distribución con ramificaciones territoriales y una aceitada coordinación logística. Las tareas de inteligencia civil y policial determinaron que la ciudad de Junín constituía uno de los puntos clave en las conexiones de la banda, la cual también extendía su operatividad hacia la localidad de Chacabuco.

La investigación comenzó en agosto de 2025 y demandó meses de minuciosos trabajos de seguimiento. Los agentes judiciales y policiales intervinieron una decena de líneas telefónicas, lo que permitió acumular aproximadamente 5.000 horas de escuchas operativas. A través de este material, los investigadores lograron reconstruir de forma precisa la estructura interna de la banda. El dato más llamativo del expediente reveló que uno de los principales referentes de la organización criminal dirigía las maniobras de distribución y venta de la droga desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

Con el volumen de pruebas recolectado, el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás ordenó el despliegue de 16 allanamientos simultáneos. El procedimiento requirió la movilización de unos 200 efectivos pertenecientes a fuerzas policiales especializadas. Los uniformados irrumpieron de forma sorpresiva en viviendas particulares, búnkeres de venta al menudeo, dependencias carcelarias e incluso oficinas policiales. El despliegue de los uniformados buscó desmantelar los nodos comerciales principales, con especial foco en los domicilios vinculados a la red en Junín y las localidades vecinas.

Durante las irrupciones tácticas, el personal policial incautó una gran cantidad de dosis de marihuana y cocaína que ya se encontraban listas para su fraccionamiento y venta inmediata. Asimismo, los agentes secuestraron sumas de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, balanzas de precisión y los vehículos que los sospechosos utilizaban para el traslado de las sustancias. Por orden de las autoridades judiciales, se concretó la detención de tres mujeres y dos hombres, quienes enfrentan cargos por integrar una organización narco criminal con penas de 5 a 15 años de cárcel.

Fuente junin24