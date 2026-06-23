Accidente fatal en La Pampa: murieron cuatro hermanas que quedaron atrapadas en una camioneta que cayó a una laguna

Cuatro mujeres murieron y una conductora sobrevivió tras el accidente de una camioneta que cayó al Bajo Giuliani, en La Pampa, luego de seguir de largo en la intersección de la Ruta Provincial 14 con la Ruta Nacional 35.

Viajaban desde 25 de Mayo hacia Santa Rosa para visitar a otra hermana internada en el Hospital Favaloro. La conductora sobrevivió. Los restos de las mujeres son velados este martes en el SUM de su localidad natal, sumida en un dolor indescriptible.

La peor catástrofe vial de los últimos años en el Bajo Giuliani sumó en las últimas horas detalles que multiplican el dolor y la consternación en toda la provincia. Las cuatro mujeres que fallecieron el lunes por la tarde, luego de que la Ford Eco Sport en la que viajaban pasara de largo en el oscuro cruce de las rutas 14 y 35 y cayera al agua, eran hermanas de apellido Sosa. El trágico viaje tenía como destino el Hospital Favaloro de Santa Rosa, donde planeaban visitar a otra hermana que acababa de ser operada.

Las víctimas fueron identificadas como Cristina Sosa, Esmeralda Raquel Sosa, Olga Sosa y Estela Sosa. La conductora y sobreviviente de la tragedia se llama Dominga Fortunata Sosa. El caso está en manos de la fiscala Cecilia Martiní.

“Todavía falta recuperar un cuerpo porque las condiciones del frío de ayer y la oscuridad hicieron que fuera imposible seguir trabajando”, confió una fuente policial a primera hora de la mañana de este martes. Pasadas las 9:30 horas, los buzos de la policía lograron encontrar el cadáver de la mujer que todavía permanecía bajo el agua.

El siniestro ocurrió en un sector con un negro historial de accidentes, caracterizado por la falta de iluminación y visibilidad. La conductora del vehículo, quien logró salir a la superficie por sus propios medios en medio de la hondonada de agua, permanece en estado de shock tras haber alertado a los rescatistas de que sus cuatro familiares habían quedado atrapadas en el habitáculo sumergido.

La comunidad de Colonia 25 de Mayo, de donde eran oriundas, se encuentra completamente paralizada por la noticia. Los restos de las cuatro hermanas están siendo velados este martes en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la localidad de la ribera, en una jornada de profundo duelo local.

Fuente distritointerior