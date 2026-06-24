Trágico vuelco en la Ruta 5 dejó un saldo de dos vecinos fallecidos en Mercedes

Un trágico accidente vial conmovió a los vecinos de la zona ayer por la tarde en la Ruta Nacional 5. El siniestro, ocurrido alrededor de las 17:20 horas en jurisdicción del partido de Mercedes, se cobró de forma instantánea la vida de dos personas radicadas en dicha localidad bonaerense.

El hecho se produjo puntualmente a la altura del kilómetro 109 de la mencionada carretera. Por motivos que todavía son materia de investigación y peritajes, el conductor de una camioneta pickup Ford Ranger doble cabina perdió el control del vehículo. El rodado despistó de inmediato y comenzó a dar violentos tumbos fuera de la calzada asfáltica, sufriendo una destrucción estructural casi total debido a la fuerza de los impactos.

Según informaron fuentes policiales y el personal de asistencia médica que trabajó en la emergencia, los primeros indicios recabados en la escena sugieren que ambos ocupantes viajaban sin el cinturón de seguridad colocado. Como consecuencia directa de la violencia de los vuelcos, ambas personas resultaron despedidas del habitáculo. Los fuertes golpes les ocasionaron lesiones de extrema gravedad que provocaron sus muertes en el lugar del accidente antes de recibir asistencia hospitalaria.

Debido a la magnitud de la tragedia, las autoridades locales activaron de urgencia un importante operativo de asistencia y seguridad vial. En el sector trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios, ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), efectivos de la Policía Comunal y Vial, peritos de la Policía Científica y operarios de la empresa concesionaria Corredores Viales.

Las tareas de rescate, relevamiento científico y preservación de la escena se extendieron durante varias horas. Esta situación generó restricciones parciales en la circulación vehicular sobre la traza asfáltica mientras se realizaban las mediciones de rigor. El caso quedó en manos de la justicia local, la cual ordenó el inicio de las diligencias correspondientes para establecer con precisión las causas mecánicas o humanas que desencadenaron la fatal maniobra.