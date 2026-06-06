Conmoción por un violento choque frontal: cuatro personas murieron en un trágico accidente cerca de Teodolina

Una profunda conmoción sacude a las localidades de Teodelina y Villa Cañás tras registrarse un trágico siniestro vial en horas del mediodía de este viernes, sobre la Ruta Provincial 94. El fatal impacto, ocurrido casi al ingreso de Teodelina, se cobró la vida de las cuatro personas involucradas.

Según los primeros informes emitidos por la Comisaría 7ª de la Policía de Teodelina, el accidente se produjo exactamente en el sector conocido como la «curva de García Varela». Los vehículos implicados fueron una camioneta Toyota Hilux blanca, en la que se movilizaban tres hombres, y un automóvil Chevrolet Prisma negro, conducido por un único ocupante.

Como consecuencia de la violencia de la colisión frontal, todos los ocupantes de ambos rodados fallecieron en el acto. Las autoridades confirmaron que los tres hombres que viajaban en la camioneta eran oriundos de Teodelina, mientras que el conductor del automóvil era un bombero retirado que continuaba desarrollando tareas de colaboración en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.

El operativo de emergencia obligó al corte total del tránsito en ese sector de la ruta 94 para permitir las tareas de los peritos judiciales, personal policial y las dotaciones de bomberos. Además de las actuaciones de rigor para establecer las causas mecánicas del siniestro, el jefe del cuerpo de Bomberos de Teodelina emitió un fuerte repudio público debido a la rápida viralización en redes sociales de imágenes explícitas del accidente, solicitando respeto y empatía para con los familiares de las víctimas en este momento de absoluto dolor.

Fuente distritointerior