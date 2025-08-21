Natalia Barco: “Es necesario fortalecer la educación para generar trabajo”

Natalia Barco, docente y candidata a concejal de Fuerza Patria por la lista que encabeza Fernando “Turi” Burgos y que postula a Valeria Arata como senadora provincial, remarcó la importancia de vincular la educación con el trabajo como estrategia de desarrollo local.

“Desde hace muchos años acompaño a jóvenes y adultos que deciden volver a estudiar para mejorar su futuro. Sé de cerca lo que cuesta. Lo que duele cuando las herramientas no alcanzan y cuando el Estado no acompaña”, afirmó Barco.

En ese marco, propuso la creación de Escuelas de Oficios municipales, descentralizadas y gratuitas, articuladas con sindicatos, centros de formación profesional y PyMEs locales. “Queremos que estas escuelas lleguen a todos los barrios, que formen para el trabajo real y brinden oportunidades concretas”, señaló.

Además, la candidata planteó la necesidad de fortalecer los convenios con comercios y empresas locales para generar pasantías y experiencias laborales para jóvenes: “Es fundamental que puedan conocer los hábitos del mundo del trabajo antes de terminar sus estudios”, explicó.

Finalmente, propuso la creación de un Observatorio del Trabajo y la Producción, que permita identificar los clúster productivos de Junín, relevar la demanda de mano de obra calificada y diseñar políticas de formación específicas. “Así podremos formar a los trabajadores que nuestro sistema productivo realmente necesita”, concluyó.