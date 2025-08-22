LLA busca el traspaso de la obra del Paso Bajo Nivel a la ciudad

Tras presentar una propuesta alternativa a la obra del Paso Bajo Nive, ahora el candidato a senador provincial Gonzalo Cabezas adelantó que "vamos a hacer todo para que, tras el pedido del intendente de que la obra sea traspasada directamente a la ciudad, pueda concretarse".

Según expresó, el requerimiento del intendente en los medios abre una posibilidad que antes no existía. “Entendemos que, de ser así, se le dará la máxima celeridad para que Junín vuelva a estar unida”.

En tanto, el armador libertario en la ciudad, Mauro Imperatori, adelantó que el Estado nacional haría lugar de inmediato: "Solo resta revisar los contratos y formalidades legales para que la mezquindad y la inoperancia política no sigan teniendo de rehenes a los vecinos de una ciudad partida al medio".