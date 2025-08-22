¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

politica

Contundente respaldo de la CGT a las candidaturas de Arata, Burgos y Paolizzi

Los candidatos de Fuerz Patria fueron recibidos en la casa del movimiento obrero por decenas de trabajadores, con quienes conversaron sobre la necesidad de proteger sus derechos.

Por Redacción

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 10:20

Los candidatos de Fuerza Patria, Valeria Arata, Fernando “Turi” Burgos y Cecilia Paolizzi, recibieron un fuerte respaldo de dirigentes gremiales y trabajadores durante una reunión en la sede la CGT Regional Junín.

Durante el encuentro, tomaron la palabra los secretarios generales Eduardo Diotti (UOCRA) y Miguel Gauna (Camioneros) quienes plantearon la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores. Haciendo hincapié en muchas de las decisiones que ya está llevando a cabo el gobierno del presidente Javier Milei y de otros anuncios que todavía no se plasmaron pero que atentan contra el mundo laboral.

En ese mismo marco, el candidato a concejal “Turi” Burgos, manifestó el agradecimiento por el acompañamiento recibido. Y también sostuvo que en estas elecciones, también se juega el rumbo del país y dijo que “el gobierno nacional tiene una visión y un modelo económico de país en el que muchos argentinos, muchos bonaerenses y muchos juninenses se van a quedar afuera. Ya nos pasó en la década del 90, cuando la desocupación llegó a los niveles más altos de la historia argentina, se destruyó la industria nacional y terminó en el colapso sangriento del 2.001”.

En ese mismo sentido, la candidata a Senadora Provincial, Valeria Arara, dijo que “esta elección, en el plano local, marca el inicio de un trabajo conjunto entre las fuerzas políticas y el movimiento obrero, que hoy se ve plasmada con la candidatura de Cecilia Paolizzi, secretaria general de UDOCBA e integrante de la conducción de la CGT”.

Además, Arata indicó que “necesitamos del esfuerzo de todos los trabajadores para evitar que la motosierra siga perjudicando a cada familia de la ciudad. Hace dos años advertimos y anticipamos todo lo que iba a pasar y nos acusaron de hacer campaña de miedo. Hoy vemos que todo se va cumpliendo, que no era campaña de miedo, que era lo que venían a hacer”.

Por último, Paolizzi, quien es primera candidata a consejera escolar, agradeció “el acompañamiento de los secretarios generales de todos los gremios en este camino” y planteó la “necesidad de contarle a cada compañero de trabajo, a cada familiar, a cada vecino que no hay que quedarse en su casa, que el domingo 7 de setiembre, todos tienen que ir a votar para tener más representación en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar de Junín, donde se deciden cosas muy importantes que afectan el día a día los juninenses”.