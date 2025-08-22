Contundente respaldo de la CGT a las candidaturas de Arata, Burgos y Paolizzi

Los candidatos de Fuerza Patria, Valeria Arata, Fernando “Turi” Burgos y Cecilia Paolizzi, recibieron un fuerte respaldo de dirigentes gremiales y trabajadores durante una reunión en la sede la CGT Regional Junín.

Durante el encuentro, tomaron la palabra los secretarios generales Eduardo Diotti (UOCRA) y Miguel Gauna (Camioneros) quienes plantearon la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores. Haciendo hincapié en muchas de las decisiones que ya está llevando a cabo el gobierno del presidente Javier Milei y de otros anuncios que todavía no se plasmaron pero que atentan contra el mundo laboral.

En ese mismo marco, el candidato a concejal “Turi” Burgos, manifestó el agradecimiento por el acompañamiento recibido. Y también sostuvo que en estas elecciones, también se juega el rumbo del país y dijo que “el gobierno nacional tiene una visión y un modelo económico de país en el que muchos argentinos, muchos bonaerenses y muchos juninenses se van a quedar afuera. Ya nos pasó en la década del 90, cuando la desocupación llegó a los niveles más altos de la historia argentina, se destruyó la industria nacional y terminó en el colapso sangriento del 2.001”.

En ese mismo sentido, la candidata a Senadora Provincial, Valeria Arara, dijo que “esta elección, en el plano local, marca el inicio de un trabajo conjunto entre las fuerzas políticas y el movimiento obrero, que hoy se ve plasmada con la candidatura de Cecilia Paolizzi, secretaria general de UDOCBA e integrante de la conducción de la CGT”.

Además, Arata indicó que “necesitamos del esfuerzo de todos los trabajadores para evitar que la motosierra siga perjudicando a cada familia de la ciudad. Hace dos años advertimos y anticipamos todo lo que iba a pasar y nos acusaron de hacer campaña de miedo. Hoy vemos que todo se va cumpliendo, que no era campaña de miedo, que era lo que venían a hacer”.

Por último, Paolizzi, quien es primera candidata a consejera escolar, agradeció “el acompañamiento de los secretarios generales de todos los gremios en este camino” y planteó la “necesidad de contarle a cada compañero de trabajo, a cada familiar, a cada vecino que no hay que quedarse en su casa, que el domingo 7 de setiembre, todos tienen que ir a votar para tener más representación en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar de Junín, donde se deciden cosas muy importantes que afectan el día a día los juninenses”.