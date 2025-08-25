Milei pisó Junín y bancó a Karina: "Estamos haciendo grande a la Argentina otra vez"

En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei visitó Junín acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales. La actividad fue en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En las inmediaciones del Teatro San Carlos se concentraron dos grupos separados por una valla y un cordón policial. De un lado, simpatizantes libertarios; del otro, organizaciones sociales, gremiales y políticas opositoras, con pancartas contra el ajuste.

El momento más tenso fue con la llegada de José Luis Espert y dirigentes locales. El diputado nacional protagonizó un cruce verbal y gestual con manifestantes ubicados a pocos metros. Los gritos, insultos y consignas enfrentadas obligaron a la policía a reforzar el vallado para impedir que la confrontación escalara.

Mientras una multitud lo abucheaba e insultaba, el diputado redobló la apuesta y respondió con gestos provocativos, hasta que tuvo que ser escudado por las fuerzas de seguridad presentes mientras los manifestantes le arrojaban piedras.

Al cerrar el acto, Javier Milei manifestó: “En estos momentos donde se dedican a sembrar el caos, a generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”

“Hoy en una conferencia señalaba todo lo que están dispuestos a hacer estos roñosos kirchneristas”, lanzó y agregó: “Están tan disociados de la voluntad popular que elevan propuestas que quieren alejarnos del déficit fiscal”.

"Estamos haciendo grande a la Argentina otra vez. No estamos esperando tanto, porque en 10 años estaríamos entrando en el pelotón de los países desarrollados. Por eso cada banca que logro LLA va a ser una menos del partido del Estado", aseguró.

A su vez, afirmó: “Quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos por las hordas kirchneristas. Se acaban estas patotas. Kirchnerismo, nunca más”.

Sin embargo, en el acto junto a su hermana y otros referentes libertarios, una frase del Presidente llamó la atención. Fue en respuesta al comentario de una persona del público, que hizo referencia al kirchnerismo. Milei respondió: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

Karina Milei dijo: “Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud que fue brutalmente golpeada y realmente por eso nosotros decimos kirchnerismo nunca más. No queremos que pasen más estas cosas. Nunca más kirchnerismo”.

“No puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros. Así que me solidarizo con toda nuestra juventud y gracias por poner todo lo que hay que poner”, añadió.

Por su parte, José Luis Espert, candidato a diputado nacional, expresó que “también vamos a aplicar la motosierra a full con todo en el Estado de la provincia de Buenos Aires. No será más el botín de la política ni el financiamiento del maldito kirchnerismo es urgente aliviar a los que pagan impuestos que están desangrándose atendiendo un estado que no les da nada y vamos a seguir las enseñanzas que nuestro presidente Javier Milei aplica a nivel nacional”.

“Vamos a romper la perversión del sistema populista de la Provincia. Tenemos que terminar con esta maldición, debo decir también que en estos años el kirchnerismo no sólo fundió la provincia de Buenos Aires sino que le quemó la cabeza a generaciones de jóvenes argentinos. Les hizo creer que estudiar es de estúpido, que formarse es de tarado, que estudiar matemática es de más tarado todavía, que lo normal era poder percibirse una planta”, sostuvo.

Luego, lanzó: “No es lo mismo y obtener una excelente calificación para probar que pasar de grado por decreto como ese enano comunista está infectando la cabeza de los bonaerenses”.

Asimismo, Sebastián Pareja, candidato a diputado nacional, indicó: “Tengan la certeza que no nos vamos a correr un centímetro del camino trazado por nuestro presidente, del camino que necesita la República Argentina, del camino que necesita el bonaerense. Si nos insultan, les tiramos besos. Si nos tiran piedras, les tiramos ideas”.

“El 7 de septiembre tenemos que llenar las urnas de votos, de votos violetas, de votos de libertad. ¡Libertad, libertad, libertad! Estuvieron durante más de 20 años gobernando con mentiras, 20 años gobernando con dinero, 20 años gobernando con relatos que lo único que hicieron fue aplastar nuestro futuro. Llegó la hora de poner ese fin a ese cajón que se llama kirchnerismo, como nos pide nuestro presidente y este es el momento de ustedes. El 7 y el 26 gana el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Grito opositor por daños en cartelerías



Previo a la llegada de Javier Milei a las tierras que comanda Pablo Petrecca, desde Fuerza Patria pusieron el grito en el cielo por la bandalización de una serie de carteles del peronismo que muestra a sus candidatos seccionales.







En General Pinto, desde La Libertad Avanza taparon un cartel con la cara del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente local, Alfredo "Freddy" Zavatarelli, con una pancarta con el slogan de campaña que utiliza el oficialismo nacional: "Kirchnerismo nunca más".

También se realizó una marcha en rechazo a la llegada de Javier Milei a Junín y realizaron críticas porque el gobierno nacional frenó una obra clave en el distrito financiada por fondos nacionales.

