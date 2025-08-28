Sin rumbo: Ahora Petrecca respaldó al gobierno nacional por hacer "las cosas distintas"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, no define su rumbo político. Mientras sigue coqueteando con que es del PRO, pese a que es candidato por el radicalismo, ahora respaldó al gobierno nacional de La Libertad Avanza.

Las insólitas declarciones de Petrecca se dan luego de que días atrás criticara al presidente por la no continuidad de obras claves en la ciudad, y cuestionara los modos de LLA.

En una entrevista con CNN, el jefe comunal blanqueó su apoyo al gobierno nacional de Javier Milei en el balotaje y que "trabajó" para su arribo al poder. "Acompañé a este gobierno en el balotaje, trabajé para que este gobierno sea hoy gobierno porque había dos modelos, o la continuidad de lo que conocíamos del desastre del más de 1.100% de inflación, del 50% de pobreza, un desastre del gobierno anterior".

En ese sentido, el candidato a senador por Somos afirmó creer "en un modelo distinto, dentro de esas cosas que creía era un gobierno no corrupto. Con lo cual estoy muy muy dolido muy angustiado y desesperanzado si esto es real. Por lo cual es fundamental que el gobierno tome cartas en el asunto y de claridad en la justicia".

"Porque hay muchos argentinos, en los cuales me encuentro, que cree en este gobierno que hace las cosas distintas, con lo cual la corrupción es nunca más", concluyó.