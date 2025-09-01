Acusan a Petrecca de hacer campaña "con los recursos públicos"

La candidata a diputada nacional María Eugenia Talerico, acompañada por el candidato a concejal Ricardo de la Fuente y demás integrantes de la lista local de Potencia, ofreció una conferencia de prensa en el local partidario de General Paz 428.

En la oportunidad, trazó un amplio análisis sobre el momento político del país, atravesado por denuncias de coimas y corrupción, en pleno proceso electoral. Talerico aprovechó la ocasión para castigar al intendente de Junín y también candidato a senador provincial: “El 7 de septiembre votamos para concejales y el control local, en este Junín que tiene un intendente que es candidato pero no pidió licencia, con lo que está haciendo campaña con los recursos públicos”, denunció.

En el marco de la construcción de este nuevo espacio político, Talerico recordó que ´Potencia hoy es una realidad y estoy muy contenta que en Junín sea con este equipo liderado por Ricardo de la Fuente”, a la vez que instó a los vecinos a concurrir a votar el domingo 7 de septiembre "porque hay alternativas superadoras”.

La dirigente reflexionó: “Nuestros votantes seguramente habían optado por el gobierno de Javier Milei frente a la alternativa de Massa, pero hoy se encuentran en una situación de desamparo y desilusión. En la Argentina, si bien los vaivenes del país tienen que ver con lo económico, el desarrollo, la estabilidad y el futuro van a estar dados por la institucionalidad, si nosotros somos capaces de liderar la construcción con personas valiosas, decentes e idóneas”, apuntó.

Y recordó: “Mientras, estamos en un escenario político complicado y tenemos la aparición de casos de corrupción atados a apellidos que ya conocemos”.

La candidata dijo que “la actual oposición está en estado de descomposición” y pidió “un liderazgo renovado para poder dialogar y consensuar con decencia, sin discutir cajas, poder y lugares sino qué hacer ante los problemas que tiene la gente”, subrayando que “mientras hoy tenemos un José Luis Espert que provoca y envalentona, así que no entiendo cómo podríamos hacer en el Congreso ante esta grieta profunda”.

Además, Talerico denunció que “a la industria local le han abierto las importaciones, le están reteniendo variables para no generar inflación antes de las elecciones y esto está causando esto un tendal de desocupación, cierres y preocupación de la micro, en una situación muy comprometida ante los problemas institucionales que aparecen”.

AUDIOS Y CORRUPCIÓN

Por otra parte, María Eugenia Talerico opinó sobre audios, denuncias de coimas y corrupción que están siendo investigados. “Dicen que son operaciones, pero hay una verdad: el señor de los audios es titular de la Agencia de Discapacidad, un inepto total para el cargo, uno de los mejores amigos del Presidente y ahora según parece, estaban robando. Esto nos pone en una posición única a Potencia, porque salimos en cada pueblo a buscar personas decentes para pelear en los Concejos Deliberantes, en la Legislatura bonaerense y en el Congreso, para ser una fuerza política que dé la esperanza a la gente con algo que da luz”.

Según analizó, “esas escuchas relacionadas con la Agencia de Discapacidad están revelando problemas de corrupción y la sensación que están pasando más cosas, porque esto se suma a contratos millonarios con el Banco Nación de los Menem, aviones que entran sin ser revisados, el caso Libra. Y esto es muy malo, porque venían a combatir la casta, que no es más que la corrupción en la Argentina”.

“Por nuestra parte, estamos muy entusiasmados en esta recta final”, dijo la candidata a diputada nacional por Potencia, que instó a la gente “que vaya a votar el 7 de septiembre, porque hay alternativas superadoras que nacen en la provincia de Buenos Aires y no hay que hacerle el juego a quienes quieren destruir la democracia”.

De la Fuente: “Vamos a ser los concejales que responderán solo al mandato popular”

“En Junín estamos muy bien, queremos darle una sorpresa a todo el sistema político y vamos a llegar a toda la ciudad durante esta última semana: el voto de la rebeldía es a Potencia, espacio que viene representar a todos aquellos que están desilusionados y desanimados. Nosotros venimos a romperle el negocio a quienes piensan que pueden vivir de la política”, dijo por su parte el candidato a concejal Ricardo de la Fuente.

“Nosotros queremos llegar al Concejo Deliberante para sacarle dudas a la gente sobre la gestión municipal actual y lo que venga para adelante”, anticipó.

Según observó de la Fuente, “hay cosas que no sabemos si están funcionando bien, queremos creer que en el municipio no hay corrupción. Y Junín necesita concejales que tengan el coraje y la valentía de no responder a otro poder que no sea el mandato popular y nosotros somos esos concejales”.