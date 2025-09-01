Massa lanzó un spot con eje en la “unidad” en la recta final de la campaña bonaerense

La pieza audiovisual resalta el rol de distintos sectores de la sociedad, como mujeres, jóvenes, jubilados, trabajadores, pymes y personas con discapacidad, y subraya que la verdadera fortaleza surge de la unidad popular frente a “la crueldad y la indiferencia”.

El excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, lanzó este domingo un nuevo spot de campaña bajo el lema “Fuerza Patria es la fuerza de la gente”, con un fuerte eje en la unidad de los distintos sectores del peronismo, en la última semana de campaña antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

La pieza audiovisual resalta el rol de distintos sectores de la sociedad, como mujeres, jóvenes, jubilados, trabajadores, pymes y personas con discapacidad, y subraya que la verdadera fortaleza surge de la unidad popular frente a “la crueldad y la indiferencia”. “Queda una semana, sumemos más fuerza que nunca y demos el primer paso hacia una Patria más justa”, propone el spot.

El video que compartió Massa destaca “la fuerza de los trabajadores que buscan llegar a fin de mes, de los jóvenes que quieren estudiar y trabajar, de las mujeres que reclaman igualdad, de los jubilados que esperan cobrar dignamente, de las pymes que sueñan con crecer y de las personas con discapacidad que merecen un Estado inclusivo”.

“El próximo domingo 7 en la provincia mostremos que nuestra Patria tiene fuerza: la fuerza del peronismo”, concluye el video. El material (que termina con las imágenes de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, en ese orden) fue difundido a través de las redes sociales oficiales del líder del Frente Renovador en X y en Instagram, donde llamó a “sumar fuerzas para mostrar que hay otro camino”.