Sospechas y privilegios: Adorni y su esposa se blindan con la "Inocencia Fiscal" en medio de una causa por enriquecimiento

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, volvió a generar polémica por sus gastos y bienes a la espera de que presente su declaración jurada. Ayer, se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, pidió al ARCA ingresar al régimen de inocencia fiscal para regularizar activos. Crece el escándalo.

De acuerdo a la constancia oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Angeletti pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Así lo reveló el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. La intención de la esposa de Adorni es declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

La constancia de ARCA no detalla montos ni activos porque esa información está protegida por el secreto fiscal. Lo que se sabe es que la solicitud de adhesión al régimen se presentó el 31 de mayo mientras su patrimonio y el del funcionario libertario estaba siendo investigado por la Justicia por posibles delitos como el de enriquecimiento ilícito. Con esta maniobra, Angeletti podrá normalizar su situación fiscal sin sanciones y presentar una declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.

La revelación del diario La Nación no tardó en llegar al Congreso y varios diputados nacionales le salieron al cruce. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, aseguró que “es un escándalo”. “La impunidad ya ni siquiera se disimula. Todo es una joda de forajidos desesperados por la guita“, consignó.

Su par Esteban Paulón anunció esta mañana que presentó un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal que favoreció a Adorni y su esposa. Su idea es “excluir de este régimen a funcionarios de todos los poderes del Estado y sus familiares directos desde 2 años antes de ingresar a la función pública“, según explicó en redes sociales.

Adorni también se subió a la ley de inocencia fiscal

Tras la difusión del caso Angeletti, este miércoles por la mañana trascendió que el propio Manuel Adorni también se acogió al régimen establecido en la ley de inocencia fiscal. En su caso la solicitud a ARCA se presentó hoy, 10 de junio, y es para recurrir a la declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias para el periodo 2025.

Cabe recordar que Adorni, como funcionario público del gobierno nacional, tiene hasta el 31 de julio para presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA). En ese documento, que la sociedad espera con ansias, deberían figurar los bienes y recursos que el Poder Judicial tiene bajo la lupa.

Los bienes y gastos del matrimonio Adorni-Angeletti bajo la lupa de la Justicia

Actualmente, el fiscal Gerardo Pollicita sigue investigando los movimientos del jefe de Gabinete de Javier Milei. Todo comenzó con viajes en vuelos privados y vacaciones, pero terminó con el hallazgo de propiedades compradas de manera poco clara. La causa por posible enriquecimiento ilícito está en el juzgado de Ariel Lijo y, tras algunas declaraciones testimoniales, ya obtuvo algunas precisiones.

Una de ellas es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Por este inmueble pagaron 30 mil dólares en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de 200 mil dólares por parte de las vendedoras (dos jubiladas).

Otro de los movimientos sospechosos es la adquisición de una casa en el country Golf Club Indio Cua, Exaltación de la Cruz, por la que pagaron 120 mil dólares (USD 20.000 en cash y el resto a través de otra hipoteca con una policía retirada y su hija).

Por este inmueble, a su vez, un contratista declaró que recibió 245 mil dólares en efectivo, sin facturar, de parte de Adorni para refaccionarlo. Los viajes a Aruba, Uruguay y España por más de 27 mil dólares que también investiga la Justicia son un vuelto al lado de esos montos.

Fuente infocielo