"Hay una falta de transparencia muy preocupante": Leiva apuntó contra el Municipio tras la sanción del Tribunal de Cuentas por las luminarias

La administración de los recursos públicos en el Municipio de Junín quedó en el centro de la escena política luego de conocerse un adverso fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. El organismo de control bonaerense detectó severas irregularidades en una operatoria comercial ejecutada durante el ejercicio 2024, vinculada a la adquisición de luminarias LED. La resolución provincial no solo formuló duras observaciones a los mecanismos de contratación utilizados por el Ejecutivo local, sino que además determinó la aplicación de cargos económicos directos sobre los funcionarios municipales responsables de la firma del convenio, entre ellos a Pablo Petrecca.

El dictamen del Tribunal de Cuentas dejó al descubierto una maniobra de intermediación que encendió las alarmas de la oposición por la evidente falta de transparencia en los procesos de compra. De acuerdo con la investigación del organismo, el Municipio evitó realizar una compra directa o por licitación y prefirió canalizar el millonario contrato a través de Grupo Servicios Junín, una empresa estrechamente ligada a la propia estructura comunal. El agravante radica en que la firma que finalmente terminó suministrando los dispositivos lumínicos ya se encontraba debidamente inscripta en el registro de proveedores de la municipalidad, lo que invalida cualquier argumento técnico o logístico para justificar la triangulación. Esta maniobra administrativa le costó a los contribuyentes locales un perjuicio económico estimado en casi 13 millones de pesos.

Ante la gravedad institucional del fallo, el bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un enérgico pedido de informes en el Concejo Deliberante para exigir que el Ejecutivo rompa el silencio y ponga a disposición de la comunidad toda la documentación respaldatoria. La presidente de la bancada opositora, Maia Leiva, defendió la iniciativa legislativa y cuestionó con dureza la cultura del secretismo que, según su visión, impera en la actual conducción municipal. La edil lamentó que la primera reacción del oficialismo haya sido la de intentar relativizar el peso de una sentencia emitida por una entidad constitucional autónoma.

"Presentamos este proyecto justamente a partir de este fallo del Tribunal de Cuentas, que sostiene que la Municipalidad compró luminarias a través de una empresa como Grupo Servicios Junín, que sabemos que está vinculada al propio Municipio, pagando millones de pesos más por esa operación", afirmó la concejal Leiva. La referente de Fuerza Patria hizo especial hincapié en el impacto directo que estas decisiones tienen sobre las finanzas de la ciudad, asegurando que si se hubiese hecho la contratación directa, los vecinos se habrían ahorrado casi 13 millones de pesos.

La discusión legislativa ahora se traslada a la facultad del Concejo Deliberante para interpelar a los secretarios y funcionarios que convalidaron la polémica transacción. Desde la oposición advierten que la gravedad del asunto excede largamente los montos observados, ya que lo que está en discusión es la integridad de las instituciones locales. Al respecto, Leiva fue categórica al señalar el deterioro de los mecanismos de control interno dentro del palacio municipal. "Hay una falta de transparencia muy preocupante en la gestión municipal. Lo que no se puede hacer es mirar para otro lado cuando un organismo de control detecta una irregularidad y determina responsabilidades", sentenció la edil, quien concluyó exigiendo respuestas inmediatas al asegurar que se está hablando de recursos de todos los vecinos, por lo que corresponde que se den las explicaciones necesarias y que se conozca con claridad cómo se desarrolló toda la operatoria.

Fuente la verdad

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