Fiorini busca asistir a vecinos endeudados por la crisis económica nacional

El Gobierno de Junín envió al Concejo Deliberante dos proyectos de ordenanza destinados a asistir a vecinos que atraviesan situaciones de endeudamiento crítico y dificultades para afrontar sus obligaciones económicas. Las iniciativas, impulsadas por el intendente interino Juan Fiorini, del PRO y aliado político de La Libertad Avanza, buscan darle herramientas a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para intervenir en estos casos.

La propuesta plantea la creación de un mecanismo especial para que los vecinos puedan acceder a procesos de reestructuración de deudas, con evaluación de sus ingresos, capacidad real de pago, origen del pasivo y las condiciones en las que fueron contraídos los créditos.

Además, establece una atención prioritaria para deudas relacionadas con necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda, junto con un programa de educación financiera.

El segundo proyecto apunta a sectores con mayor vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad y vecinos con dificultades socioeconómicas, otorgando a la OMIC facultades para actuar con mayor celeridad e incluso iniciar reclamos de oficio ante proveedores.

Sin embargo, la iniciativa abre un debate político dentro del oficialismo juninense. Mientras el Municipio busca crear herramientas para contener a familias afectadas por el deterioro de su situación económica, la gestión local mantiene un acercamiento con La Libertad Avanza, espacio que impulsa las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

La paradoja radica en que una administración aliada al oficialismo nacional debe ahora generar mecanismos de asistencia para vecinos que sufren las consecuencias de medidas como la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de tarifas y la caída del consumo, efectos que distintos sectores atribuyen al programa económico de Javier Milei.

Así, el debate en el Concejo Deliberante no solo estará centrado en el alcance de las herramientas propuestas, sino también en la tensión política que atraviesa al oficialismo local: acompañar a un Gobierno nacional que promueve un fuerte ajuste y, al mismo tiempo, atender las consecuencias sociales que ese ajuste genera en los vecinos de Junín.