La Corriente Junín inauguró la Unidad Básica “Axel Presidente” en Capilla de Loreto

La Corriente Junín inauguró la Unidad Básica “Axel Presidente”, ubicada en la intersección de las calles Suiza y Robbio, en el barrio Capilla de Loreto de Junín.

La apertura de este nuevo espacio se enmarca en el trabajo territorial que la organización viene desarrollando en distintos barrios de la ciudad y en el acompañamiento al proyecto político que encabeza el gobernador Axel Kicillof.

La jornada contó con el apoyo y la presencia del senador provincial Germán Lago, del intendente de Bragado, Sergio Barenghi, de la directora provincial de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Julieta Garello, de concejales de nuestra ciudad, y militantes, dirigentes y referentes de distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales.

Durante el encuentro se destacó la importancia de seguir construyendo una alternativa política que defienda los derechos conquistados, promueva la justicia social y acompañe las políticas públicas que lleva adelante el gobierno provincial.

Asimismo, se valoró el compromiso de la militancia y el trabajo cotidiano de quienes sostienen la organización en cada barrio.

La nueva Unidad Básica funcionará como punto de referencia para las actividades de la agrupación en la ciudad, fortaleciendo el trabajo junto a vecinos y vecinas y consolidando un ámbito de participación y organización comunitaria.