Arata presentó un simulador para calcular el impacto de la quita del subsidio por Zona Fría

La senadora bonaerense Valeria Arata anunció la puesta en marcha de una herramienta digital que permitirá a las familias de Junín conocer de manera aproximada cuánto aumentará su factura de gas en caso de concretarse la eliminación del régimen de Zona Fría para nuestra región que está proponiendo el Gobierno Nacional.

La aplicación ya se encuentra disponible en www.valeriaarata.com.ar y fue desarrollada a partir de un relevamiento técnico que analiza los consumos residenciales, las categorías tarifarias y los cuadros vigentes para estimar el impacto económico que tendría la medida impulsada por el Gobierno Nacional.

"Queremos que cada familia pueda ver con números concretos lo que significa perder este beneficio. Detrás de cada decisión política hay consecuencias reales sobre la vida cotidiana de las personas, y creemos que la ciudadanía tiene derecho a conocerlas", señaló Arata.

Según el informe elaborado para Junín, la quita del beneficio afectaría a más de 24.500 hogares y a unas 80.000 personas que hoy cuentan con acceso a la red de gas. En los meses de mayor consumo, el sobrecosto total para la ciudad superaría los 620 millones de pesos mensuales.

La plataforma permite seleccionar la categoría de usuario y conocer de forma estimada el incremento que sufriría la factura mensual en distintos escenarios de consumo. Además, incluye información sobre el alcance de la Ley de Zona Fría, datos específicos del impacto local y un simulador para que cada usuario pueda calcular cuánto pagará de más en su hogar.

"La discusión sobre las tarifas no puede quedar reducida a un debate técnico o político. Estamos hablando de recursos que salen del bolsillo de miles de familias trabajadoras, jubilados y comerciantes de nuestra ciudad. Por eso decidimos poner esta información al alcance de todos, para que cada uno pueda evaluar con datos reales el impacto de la medida", agregó la legisladora.

Además, la dirigente del Frente Renovador, agregó que "en un momento donde se registran bajas históricas de consumo, caída del consumo de carne, de alimentos básicos, de prácticamente todos los gastos familiares que se necesitan hacer para vivir, esta medida viene a ajustar más esa situación. En Junín, serán más de $ 620.000.000 que dejarán de circular en el comercio minorista local para ir a los bolsillos de empresas multinacionales"

Finalmente, Arata invitó a los vecinos a ingresar a www.valeriaarata.com.ar para conocer el alcance de la medida y utilizar la herramienta. "No queremos que la discusión se dé en abstracto. Queremos que cada familia pueda saber cuánto le va a costar esta decisión del Gobierno Nacional en su economía cotidiana", concluyó.