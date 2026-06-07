De la Fuente lidera el armado electoral de Potencia en la Cuarta Sección Electoral

Un gran encuentro provincial de Potencia tuvo lugar este sábado en CABA, con la presencia de los dirigentes juninenses Fabio Cravioto, Jorge Drews y Ricardo de la Fuente, y que fuera encabezado por la referente del espacio María Eugenia Talerico.

En esta oportunidad, los representantes de todos los distritos provinciales debatieron estrategias y formas de comunicación, reafirmándose el liderazgo del empresario local Ricardo de la Fuente como encargado de liderar la Cuarta Sección Electoral.

El espacio se consolida en la provincia, a través de la afiliación de vecinos y preparándose para cumplir un papel central en las próximas elecciones de 2027. En este marco, Talerico dedicó especiales felicitaciones a los dirigentes juninenses por su labor permanente.

De este modo, se avanza en la construcción de un espacio que represente los intereses y las necesidades de los vecinos, que en Junín se encarna a través de la figura de Ricardo de la Fuente.

UNIÓN CON EL MSR

Además, en este encuentro realizado, tomaron parte autoridades del Movimiento Social por la República (MSR), que recientemente oficializó un acuerdo político con Potencia, referenciados en la exvicepresidenta de la UIF María Eugenia Talerico, con la intención de consolidar el armado bonaerense poniendo el foco en la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción.

María Eugenia Talerico, reconocida por su paso por la Unidad de Información Financiera, mantiene un fuerte discurso vinculado a la transparencia y al control sobre maniobras de lavado de dinero, un eje que ahora también buscará instalar dentro del armado bonaerense.

Esta unión llega en un contexto de reconfiguración política dentro de la provincia de Buenos Aires, donde distintos espacios comienzan a acelerar acuerdos y estructuras de cara a futuras disputas electorales.