Potencia y el MSR pisan fuerte en la Provincia y delegan el armado de la Cuarta Sección en Junín

La Agrupación Potencia conducida por la doctora María Eugenia Talerico y el Movimiento Social por la República (M.S.R), liderada por Susana Lacabe, realizaron una jornada de trabajo junto a sus referentes, con miras a las elecciones generales del año próximo.

De esta manera se llevó a cabo una jornada de encuentro entre la agrupación Potencia y el partido MSR, que contó con la presencia de una delegación juninense, encabezada por Ricardo de la Fuente, quien será el encargado del armado electoral en la Cuarta Sección Electoral.

En el cónclave también se hicieron presentes los coordinadores provinciales y referentes de los distritos de Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, San Fernando, Tigre, Arrecifes, Baradero, Rojas, Ramallo, Salto, Zarate, Alte. Brown, Berazategui, F. Varela, Esteban Echeverría, Lanús, Berisso, Ensenada, Quilmes, Junín, Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, Saladillo y La Plata.