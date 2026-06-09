Valeria Arata llevó al Congreso de la Nación la preocupación de Junín por la posible eliminación de la Zona Fría

Valeria Arata participó en el Congreso de la Nación de una reunión convocada por legisladores nacionales para escuchar a representantes de distintos municipios afectados por la posible eliminación o reducción del régimen de Zona Fría, una medida que impactaría de manera directa en millones de usuarios de gas de red en todo el país.

Durante el encuentro, que se desarrolló en medio de las gestiones de distintos sectores políticos para frenar el avance de la iniciativa en el Senado, Arata llevó la voz y la preocupación de las familias de Junín y de la Cuarta Sección Electoral.

“Quiero agradecerles a los legisladores nacionales por darnos la posibilidad de traer al Congreso de la Nación la voz de nuestros vecinos, de las familias del interior bonaerense, en rechazo a la eliminación de la Zona Fría”, expresó.

La dirigente destacó que en Junín cerca de 80.000 vecinos, distribuidos en más de 25.000 hogares, podrían perder el beneficio que actualmente les permite afrontar con mayor alivio los costos del gas durante los meses de invierno.

“Vengo en representación de mis vecinas y vecinos de Junín y de toda la Cuarta Sección Electoral. La eliminación de la Zona Fría implica que las familias deberán afrontar fuertes aumentos en la época de mayor consumo. Para nuestra ciudad significará una transferencia de más de 600 millones de pesos desde el bolsillo de los vecinos hacia las empresas multinacionales que operan la distribución del gas en nuestro país”, sostuvo.

Arata advirtió además que el impacto de la medida no se limitará a las economías familiares, sino que también afectará a la actividad económica local.

“Son 600 millones de pesos que dejarán de circular en el comercio, en los servicios y en el mercado minorista de Junín, en un contexto donde la economía local ya se encuentra golpeada por las políticas económicas del Gobierno nacional. Esta decisión perjudica a las familias, pero también al comercio y a la economía de cada distrito”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que defender la Zona Fría “no es defender un privilegio, sino una herramienta que reconoce las condiciones climáticas de nuestras comunidades y ayuda a aliviar el bolsillo de quienes más lo necesitan”.

Asimismo, cuestionó las consecuencias del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei. “Cuando Sergio Massa advertía hace dos años sobre las consecuencias que tendría este modelo económico sobre la calidad de vida de las familias argentinas, muchos dijeron que era una campaña del miedo. Hoy estamos viendo que esas advertencias se están convirtiendo en realidad”, señaló.

Finalmente, Arata destacó la importancia de la articulación entre intendentes, legisladores provinciales y nacionales para defender los intereses de los bonaerenses. “Acá estamos, junto a decenas de intendentes, legisladores provinciales y legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires, defendiendo a las familias frente a un nuevo ajuste que pretende imponer el Gobierno nacional”.

Del encuentro participaron las senadoras y diputadas nacionales Juliana Di Tullio, Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Paula Penacca, Agustina Propato y Jimena López, además del senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro y el diputado nacional Hugo Moyano (h), entre otros referentes.

También estuvieron presentes los intendentes Juan Manuel Cerezo (Las Heras), Ariel Succurro (Salliqueló), Cecilio Salazar (San Pedro), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Pablo Garate (Tres Arroyos) e Iván Villagrán (Carmen de Areco), entre otros jefes comunales bonaerenses.