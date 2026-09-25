Bozzano: “La eliminación de Zona Fría golpeará de forma directa en la economía de unas 30 mil familias de Junín”

La concejal de Fuerza Patria, Clara Bozzano (La Cámpora) rechazó la aprobación del Senado que elimina el subsidio de Zona Fría y que convierte en ley la reforma impulsada por el Gobierno Nacional.

Comentó: “Lamentamos profundamente la aprobación de esta ley, porque básicamente la eliminación de Zona Fría va a golpear de forma directa y negativamente en la economía de unas 30 mil familias de Junín”.

En un proyecto que ya fue entregado ante el Concejo Deliberante de Junín, Bozzano hizo público su descontento y al mismo tiempo expresó su “rechazo y repudio a la ley sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 24 de septiembre de 2026, que modifica el Régimen de Zona Fría (Leyes N° 25.565 y N° 27.637) y que excluye al Partido de Junín de la tarifa diferencial de gas natural, afectando a miles de usuarios del distrito”.

En el escrito, también se añade que “de acuerdo con los datos difundidos por el Grupo Servicios Junín durante el debate de la reforma, en el Partido de Junín son 29.858 los usuarios residenciales actualmente alcanzados por el régimen, de los cuales 23.909 perciben una bonificación del 30% y 5.949 una bonificación del 50%”.

“Sabemos muy bien que la situación económica en los hogares está muy complicada y esto es otro golpe al bolsillo de los que menos tienen. La quita del subsidio es parte del plan de ajuste que viene implementando el gobierno libertario de Milei y que lógicamente cuenta con la complicidad de espacios políticos como el Pro”, apuntó.

Por último, en el escrito se expresa que “la eliminación del beneficio territorial implica una modificación sustancial en las condiciones de acceso al servicio para miles de familias juninenses, trasladando a los hogares una mayor proporción del costo de un servicio esencial”.

“Y que, asimismo, resulta necesario advertir que la pérdida del beneficio no se limita a una cuestión tarifaria abstracta, sino que puede traducirse en un incremento de los gastos mensuales de los hogares, afectando su capacidad de afrontar otros consumos esenciales”, finaliza.