Zona Fría: Kicillof, contra el recorte que afecta a Junín: “De nuevo un derecho les es robado a los bonaerenses”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la eliminación del régimen de Zona Fría aprobada por el Senado de la Nación y que deja sin el beneficio automático a 94 municipios bonaerenses, entre ellos Junín.

Tras la votación, el mandatario bonaerense expresó su rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el beneficio estaba justificado por las condiciones climáticas de buena parte del territorio provincial y por el impacto de las tarifas de gas durante los meses de invierno.

“Por un impulso que le da el Gobierno de Milei van a sacar un beneficio que había, que en realidad es justo, porque nuestra provincia de Buenos Aires, geográficamente por las cuestiones climáticas, está afectada en los inviernos por una situación que, con las tarifas actuales de gas más todavía, tiene que tener un beneficio particular”, señaló Kicillof.

En ese sentido, recordó que el régimen alcanzaba a casi un centenar de municipios bonaerenses y cuestionó que, con la reforma, solo Patagones permanezca dentro del esquema territorial.

“De nuevo les sacan un derecho que tenían a los bonaerenses. Teníamos casi 100 municipios, queda uno solo, el de Patagones afectado por Zona Fría”, afirmó.

El nuevo esquema

Kicillof también cuestionó el mecanismo que reemplazará al beneficio generalizado para los usuarios de los distritos que quedan fuera de Zona Fría.

“Para el resto, bueno, va a haber un programa que teóricamente va a haber que inscribirse”, sostuvo el gobernador, en referencia al esquema focalizado que contempla la reforma.

En esa línea, planteó que ya no se tratará de un beneficio automático para los hogares alcanzados por el régimen y volvió a cuestionar la decisión del Gobierno nacional.

“Lo cierto es que algo que era un derecho, que estaba establecido y que era necesario, de nuevo es quitado, es robado, ¿no?, por el Gobierno Nacional”, afirmó.

La modificación tiene impacto directo en Junín, donde los usuarios residenciales dejarán de contar con el descuento generalizado de Zona Fría que se aplicaba hasta ahora.

Finalmente, Kicillof expresó su rechazo a la votación del Senado y planteó la necesidad de recuperar el beneficio eliminado.

“Nuestro repudio a la votación de ayer y, bueno, hay que reconquistar, hay que recuperar los derechos que se van perdiendo. Para eso hay que trabajar muy fuerte y eso es lo que estamos haciendo”, concluyó.