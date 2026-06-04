Cruces por la VTV: El gobierno de Kicillof tildó de irresponsable el pedido de Petrecca por los cambios solicitados

El Ejecutivo bonaerense rechazó de forma tajante la exigencia del senador Pablo Petrecca para adherir al sistema abierto de talleres privados impulsado por la Nación, denunciando el abandono de las rutas federales por parte del gobierno libertario y ratificando la vigencia de los controles tradicionales en el territorio provincial.

La decisión del Gobierno Nacional de abrir el registro para que talleres particulares realicen la Revisión Técnica Obligatoria desató una feroz batalla política en la provincia de Buenos Aires. El presidente del bloque de senadores del PRO, Pablo Petrecca, aprovechó la medida de la Casa Rosada para presionar directamente al gobernador Axel Kicillof, exigiéndole que abandone el esquema cerrado actual y trate su proyecto de desregulación para facilitar el trámite a los vecinos y abaratar costos. Sin embargo, la respuesta desde la Gobernación bonaerense fue fulminante y expuso la irreconciliable distancia ideológica que mantiene con la oposición aliada a Javier Milei.

El encargado de salir al cruce y fijar la postura oficial de la administración provincial fue el ministro de Transporte, Martín Marinucci. El funcionario defendió el sistema actual de concesiones y disparó con dureza contra el planteo del legislador opositor. "Es una irresponsabilidad flexibilizar controles", sentenció Marinucci, al tiempo que advirtió sobre el peligro de desmantelar las auditorías estatales sobre el parque automotor. Para las filas de Kicillof, la Verificación Técnica Vehicular funciona como una barrera esencial de prevención frente a desperfectos mecánicos capaces de provocar tragedias viales evitables.

En paralelo, desde la gestión de Kicillof cuestionaron la contradicción de la oposición al proponer flexibilizar controles sobre los vehículos mientras, según denunciaron, abandonan el mantenimiento de las rutas nacionales. Voceros oficiales señalaron que reducir controles y la inversión en infraestructura pone en riesgo la seguridad vial. Finalmente, la administración provincial blindó su posición advirtiendo que, pese a la normativa nacional, se labrarán infracciones a los vehículos que realicen la verificación en talleres privados no reconocidos por la Provincia.