La Juventud Radical exige a la Provincia el cumplimiento efectivo de leyes clave en la cuarta

La Mesa de la Juventud de la Unión Cívica Radical de la Cuarta Sección Electoral se reunió el pasado 17 de enero para analizar la situación sociopolítica de la región. Como resultado del encuentro, emitieron un documento titulado "Por el cumplimiento de la ley, la defensa de los derechos y el futuro de los jóvenes", en el cual detallan una serie de incumplimientos por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en áreas que consideran críticas.

Servicios deficientes y rutas en mal estado

Uno de los ejes centrales del reclamo es la deficiencia en el servicio de agua potable prestado por ABSA. Los jóvenes denunciaron que, pese al aumento de tarifas, en muchos distritos se registran cortes prolongados y baja presión durante el verano, incumpliendo la Ley N°11.820.

Asimismo, pusieron el foco en la seguridad vial, advirtiendo sobre el "marcado deterioro" de las rutas provinciales RP 50, 46, 65, 86 y 30. "La calzada presenta bacheos insuficientes, señalización deficiente y falta de iluminación", señalaron, al tiempo que criticaron la falta de puesta en funcionamiento del Consejo Provincial de Seguridad Vial.

Salud mental y crisis en IOMA

El documento dedica un apartado especial a la situación sanitaria. La JR denunció que el IOMA "profundiza sus falencias" con trámites burocráticos que dejan desprotegidos a los pacientes. Sin embargo, la mayor preocupación radica en la Salud Mental.

Citando datos de la OMS que ubican al suicidio como una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, la juventud radical calificó de "insuficientes" las políticas de prevención provinciales. "No alcanza con que las leyes existan si el Estado no asume su responsabilidad; se trata de vidas humanas", subrayaron.

Inseguridad y falta de recursos

Finalmente, el plenario abordó la problemática de la seguridad en el interior. Explicaron que los distritos sufren una falta de efectivos debido a que los graduados que desean retornar a sus ciudades son retenidos para prestar servicio en el AMBA. Esto, sumado al deterioro de los patrulleros y la falta de combustible, obliga a los municipios a costear gastos que corresponden a la Provincia.

"Gobernar es cumplir la ley y cuidar a la gente, no con discursos, sino con hechos", concluye el documento que busca poner en agenda las necesidades de los jóvenes del interior bonaerense.