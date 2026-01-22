Tras serie de accidentes, Golía le pide al Gobierno Nacional que "recapacite" y continúe con las obras en la Ruta 7

Sin mantenimiento y con las obras paralizadas, en las últimas semanas la Ruta 7 volvió a ser protagonista de graves accidentes, con víctimas fatales. Y si bien alguno de esos accidentes no tienen que ver directamente con la falta de obras, la paralización de las mismas volvió a ganar la agenda.

Al respecto, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, quien desde el primer día que se conoció la paralización viene reclamando por la reactivación, manifestó que "la ruta es un eterno reclamo, que hace años que venimos trabajando, reclamando para la terminación de la autovía de la ruta 7, y ahora hay que agregarle la paralización de la obra desde que asumió este nuevo gobierno".

Y ante la consulta si habían tenido alguna respuesta por parte del gobierno nacional ante los distintos reclamos, expresó: "No hemos tenido respuesta del gobierno nacional, pero por lo que podemos deducir y lo que sabemos públicamente es que no estarían en condiciones de avanzar con esa obra, así que ojalá que en algún momento el gobierno nacional recapacite y fortalezca estas obras que son tan importantes para nuestra región".