Katopodis presenta en Alberti los avances del Tramo V de la megaobra del Río Salado y que beneficia a Junín

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezará este viernes en la ciudad de Alberti un encuentro clave para detallar los avances técnicos y administrativos del Tramo V del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado. La actividad, coordinada junto al intendente local Jorge Gaute, contará con la participación de mandatarios de la región y representantes del sector agropecuario.
Esta última etapa del plan hidráulico contempla una extensión de más de 95 kilómetros y un financiamiento mixto compuesto por un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y fondos del Tesoro Provincial. El proyecto busca triplicar la capacidad de conducción del río mediante tareas de dragado y prevé la reconstrucción de siete puentes estratégicos, cinco viales y dos ferroviarios, fuertemente demandados por los distritos vecinos.
El impacto socioeconómico de la obra se concentrará de forma directa en los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín. La optimización del escurrimiento fluvial permitirá recuperar y proteger cerca de 400.000 hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria, mitigando el riesgo de inundaciones recurrentes que históricamente afectaron la productividad y la conectividad vial del interior bonaerense.
Claves del Tramo V de la obra
El Tramo V representa el segmento final para completar el Plan Maestro de la cuenca, diseñado para mitigar inundaciones y potenciar la productividad regional.
- Presupuesto e inversión: Contempla un monto total estimado de USD 138 millones. Cuenta con financiamiento mixto: USD 110 millones provienen de un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el resto pertenece al Tesoro Provincial.
- Estado del proceso: La licitación pública para las etapas 1 y 2 ya recibió 7 ofertas de empresas contratistas, las cuales se encuentran actualmente en etapa de evaluación técnica y económica.
- Alcance geográfico: Los trabajos abarcan una extensión de 60,26 kilómetros en sus primeras dos etapas (y más de 95 km en total para todo el tramo). Atraviesa directamente los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín.
- Infraestructura complementaria: Contempla tareas de dragado para triplicar la capacidad de conducción del río. Además, incluye la reconstrucción de 7 puentes claves (5 viales y 2 ferroviarios) y obras de regulación en la laguna de Rocha.
- Impacto productivo: El escurrimiento eficiente del agua permitirá recuperar y proteger cerca de 400.000 hectáreas de campos productivos que suelen sufrir anegamientos. Esto beneficiará directamente la actividad agropecuaria trabajada junto a entidades rurales de la región.