Katopodis presenta en Alberti los avances del Tramo V de la megaobra del Río Salado y que beneficia a Junín

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezará este viernes en la ciudad de Alberti un encuentro clave para detallar los avances técnicos y administrativos del Tramo V del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado. La actividad, coordinada junto al intendente local Jorge Gaute, contará con la participación de mandatarios de la región y representantes del sector agropecuario.

Esta última etapa del plan hidráulico contempla una extensión de más de 95 kilómetros y un financiamiento mixto compuesto por un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y fondos del Tesoro Provincial. El proyecto busca triplicar la capacidad de conducción del río mediante tareas de dragado y prevé la reconstrucción de siete puentes estratégicos, cinco viales y dos ferroviarios, fuertemente demandados por los distritos vecinos.

El impacto socioeconómico de la obra se concentrará de forma directa en los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín. La optimización del escurrimiento fluvial permitirá recuperar y proteger cerca de 400.000 hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria, mitigando el riesgo de inundaciones recurrentes que históricamente afectaron la productividad y la conectividad vial del interior bonaerense.

Claves del Tramo V de la obra

El Tramo V representa el segmento final para completar el Plan Maestro de la cuenca, diseñado para mitigar inundaciones y potenciar la productividad regional.