Murió en Junín la mujer que había sufrido un grave choque frontal en la Ruta 188

Una mujer de 71 años, identificada como Lilian Iturria, perdió la vida tras sufrir una severa descompensación médica mientras era trasladada de urgencia hacia un centro de alta complejidad en Buenos Aires. El lamentable episodio se desencadenó el domingo a la madrugada, obligando al equipo médico a interrumpir el viaje para internar a la paciente en la ciudad de Junín, donde finalmente se produjo su deceso.

La mujer se encontraba hospitalizada desde el viernes debido a un fuerte choque frontal sobre la Ruta 188, en cercanías del acceso a la estancia La Caledonia. Iturria viajaba con su familia hacia General Villegas en un Toyota Yaris Cross que colisionó de frente contra una camioneta Toyota Hilux, guiada por Carlos Alderete, un hombre de 37 años domiciliado en Banderaló.

A raíz del violento impacto, la víctima y otras cuatro personas debieron ser ingresadas en el hospital municipal con heridas de diversa consideración. El fallecimiento de Iturria causó una profunda conmoción y dolor en toda la comunidad villeguense, la cual se mantiene en vilo y sigue de cerca la evolución del resto de los pacientes que aún permanecen bajo cuidado médico.

Fuente distritointerior