Arreglaron con tierra el bache en la Ruta Nacional 5

Este domingo 21 de junio en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 281, en jurisdicción del partido de 9 de Julio a la altura de la bajada a La Niña y la Planta de ABSA. Se registró una rotura considerable de pavimento. Un pozo de gran tamaño ocasionó la rotura de neumáticos de varios automóviles.



Afectó a los automovilistas que circulaban en sentido 9 de Julio – French. De inmediato requirió la presencia de la Seguridad Vial, y personal de la empresa concesionaria del peaje, en un primer momento como prevención para tratar de evitar de advertir a los conductores.

Este lunes en un primer momento se colocó tierra. Esta mañana se llevaron a cabo trabajos de reparación. Se estima que posteriormente será necesario realizar otras tareas, para mayor seguridad.

El inconveniente surgió a partir de la ruptura de una alcantarilla, que posteriormente terminó afectando el suelo y por ende la cinta asfáltica. Ante esta situación es necesario una búsqueda por una solución definitiva.

Más allá del arreglo (terminó en horas de la tarde) se requiere que los automovilistas circulen con mucha precaución, tanto para quienes circulan de ese lado de la calzada en sentido 9 de Julio – Carlos Casares como quienes lo hacen del sentido contrario e intentan realizar sobrepasos.