Polémica en La Libertd Avanza en Junín: Candidata renunció tras una fuerte denuncia

En medio de múltiples denuncias en el orden nacional luego de filtrarse audios por presunto pago de coimas, ahora el espacio de LLA en la ciudad quedó en el ojo de la tormenta por la renuncia de una candidata.

Se trata de Fiorella Policastro, quien figura en la boleta como candidata suplente al Concejo Deliberante, quien publicó en sus redes su decisión: "No tengo nada que ver con esa gente".

Según informa el sitio Cuestión Política, Policastro, que es candidata a concejal suplente, expresó: "No sé si la mayoría, pero varios estamos ahí porque nos mintieron".

"El coordinador es un inmoral y mentiroso", aseguró. Y publicó un chat privado que mantuvo con Mauro Imperatori, coordinador de LLA en Junín.

Además, sin dar demasiadas precisiones, Policastro aseguró que los libertarios "agarraron dinero de dudosa procedencia" para ubicar a la segunda de la lista, Rocío Cayzac Gesteira.

